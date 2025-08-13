Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nocny komunikat ws. ter Stegena. FC Barcelona potwierdziła, to już oficjalne

Tomasz Chabiniak

Wygląda na to, że FC Barcelona w najbliższych godzinach będzie blisko zarejestrowania Joana Garcii w rozgrywkach LaLiga. "Duma Katalonii" w środę późną porą wydała komunikat, w którym poinformowała o decyzji Komisji Medycznej władz ligi ws. raportu medycznego Marca-Andre ter Stegena. W czwartek przed działaczami mistrzów Hiszpanii pracowity dzień. Nie mają dużo czasu, bo już w sobotę zespół zagra pierwszy mecz ligowy.

Marc-Andre ter Stegen i Joan Laporta
Marc-Andre ter Stegen i Joan LaportaMichal DubielAFP

W środę o godzinie 21:27 FC Barcelona opublikowała na swojej stronie oficjalny komunikat. Niezbyt często pojawiają się oświadczenia o tak późnych porach, ale w Hiszpanii życie "nocne" obejmuje czasem urzędy czy federacje. Tym bardziej, jeśli liczy się każdy dzień. W sobotę o 19:30 "Duma Katalonii" zainauguruje sezon starciem z Mallorcą, a do teraz nie wiedziała, czy może przystąpić do rejestracji Joana Garcii.

Cała ostatnia przepychanka działaczy z Markiem-Andre ter Stegenem polegała na tym, by Niemiec podpisał raport medyczny wskazujący na długotrwałą kontuzję. W przypadku takowego urazu można wyrejestrować zawodnika, wpisując w jego miejsce nowego, używając 80 procent pensji zmienianego. Joan Garcia długo czekał w blokach startowych, ale wszystko w końcu dobrze się dla niego złożyło.

Niemiec podpisał dokument, a ten wysłany do ligi znalazł akceptację Komisji Medycznej. To najprawdopodobniej odblokuje możliwość zarejestrowania Hiszpana. Klub przystąpi do działań już w czwartek.

Warto przypomnieć, że niedawno Ter Stegen zapewniał, że czekają go tylko trzy miesiące przerwy i wróci na boisko na przełomie października i listopada. Teraz widać, że nie były to szczere słowa.

Pełny komunikat Barcelony:

"FC Barcelona informuje, że Komisja Medyczna La Liga uznała, że kontuzja zawodnika Marca-Andre ter Stegena spełnia kryteria długotrwałości określone w obowiązujących przepisach. Klub przystąpi jutro do natychmiastowej rejestracji zawodnika Joana Garcii".

