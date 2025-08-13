Nie żyje Józef Nowak. Były mistrz Polski miał 67 lat

Józef Nowak swoją przygodę z futbolem rozpoczynał od występów w chorzowskim Zrywie, a następnie reprezentował barwy m.in. AKS-u i Śląska Wrocław. Było to w latach 1978-1980. To właśnie z drużyną z Wrocławia zadebiutował w najwyższej lidze. Wkrótce potem trafił do Ruchu Chorzów, w którego barwach rozegrał aż 235 spotkań.

Największy sukces Nowak odniósł bez wątpienia w sezonie 1988/1989, kiedy to rozegrał 26 spotkań w barwach "Niebieskich" i strzelił nawet jednego gola. Ważniejsze jest jednak to, że to właśnie w tym sezonie 67-latek wraz ze swoją drużyną sięgnął po mistrzostwo Polski. Po odejściu z chorzowskiej drużyny w 1990 roku zasilił szeregi szwajcarskiego Schaffhausen.

Nie żyje Józef Nowak. Legendarny piłkarz Ruchu Chorzów miał 67 lat

W środę 13 sierpnia śląski futbol pogrążył się w żałobie, a tragiczne wieści obiegły cały kraj. Ruch Chorzów za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował o śmierci Józefa Nowaka, swojego "legendarnego prawego pomocnika".

"Z głębokim żalem informujemy, że w wieku 67 lat zmarł Józef Nowak, legendarny prawy pomocnik Ruchu, Mistrz Polski z 1989 roku. Z eRką na piersi w latach 1982-1990 rozegrał ponad 230 meczów. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia. Spoczywaj w pokoju, Józa" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

