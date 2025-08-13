Tego nikt się nie spodziewał. Tyson Fury znów stanął na ślubnym kobiercu

Historia Tysona i Paris sięga czasów młodości. Poznali się jeszcze jako nastolatkowie, a w 2008 roku po raz pierwszy powiedzieli sobie "tak" w Doncaster. Pięć lat później odnowili przysięgę małżeńską w Nowym Jorku. Trzecia ceremonia była spełnieniem planów, o których Paris wspominała już w styczniu tego roku. W rozmowie z magazynem "OK!" wyznała, że marzy o czymś prostym i intymnym. "Nie chcę wielkiej ceremonii ani wielkiego wesela, wolę coś prywatnego, tylko dla mnie i dla niego. Miło będzie odnowić nasze przysięgi. Gdyby to zależało od niego, zrobiłby z tego cyrk - znowu wielkie cygańskie wesele! Ale myślę, że postawimy na subtelność" - mówiła.

Jak się okazało, marzenie Paris ostatecznie się spełniło. Tyson Fury, niekwestionowany mistrz boksu wagi ciężkiej i jeden z najbardziej charyzmatycznych sportowców ostatnich lat, po raz trzeci stanął na ślubnym kobiercu ze swoją wieloletnią miłością. Tym razem para postawiła na kameralność i subtelny klimat - uroczystość odbyła się w urokliwej Nicei na południu Francji, w obecności ich siedmiorga dzieci.

37-letni pięściarz podzielił się radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując na Instagramie kompilację zdjęć z wyjątkowego dnia. "Paris i ja wzięliśmy ślub ponownie. Do trzech razy sztuka" - napisał, dołączając nagranie z utworem "Marry You" Bruno Marsa. Pod wpisem natychmiast pojawiły się setki komentarzy od fanów i przyjaciół, składających gratulacje małżeństwu.

Paris wystąpiła w dopasowanej, koronkowej sukience i złotych szpilkach, prezentując elegancję w klasycznym wydaniu. Tyson z kolei zaskoczył swobodnym stylem - zamiast garnituru wybrał jasną koszulę, krótkie spodenki i sandały, co dodało wydarzeniu wakacyjnego luzu. Dzieci pary, czterech synów i trzy córki, pojawiły się w eleganckich, jasnych strojach, idealnie wpisujących się w klimat letniej ceremonii nad Morzem Śródziemnym. "Mieliśmy najpiękniejszy dzień, który wiąże się z wieloma wyjątkowymi wspomnieniami" - wyznał Fury w mediach społecznościowych.

Wkrótce potem Fury opublikował w sieci filmik, na którym uwieczniono romantyczny "pierwszy taniec" małżonków. "Nasz pierwszy taniec weselny. To było naprawdę piękne wydarzenie i dziękuję Ci, Paris, że poślubiłaś mnie trzy razy. Kocham i wspieram, w chorobie i zdrowiu" - przekazał.

