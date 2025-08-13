Lewandowski kontuzjowany, a tu głośno o odejściu z Barcelony. Gruchnęły wieści

Od dłuższego czasu FC Barcelona zdaje się mieć pewne problemy, począwszy od sytuacji Marc-Andre ter Stegena, po rejestrację nowych zawodników, a także poprzez kontuzję chociażby Roberta Lewandowskiego, który ominie początek sezonu 2025/2026. Szczególnie niepokojąca zdaję się być jednak sytuacja dot. zarejestrowania nowych zawodników do ligowych rozgrywek.

Aby klub mógł tego dokonać, musi mieć zwyczajnie możliwości finansowe, a te zdają się być w kiepskiej kondycji. Wobec takich wydarzeń "Duma Katalonii", według informacji portalu fichajes.net zdecydowała się wystawić na sprzedaż Daniego Olmo. Pomocnik został sprowadzony do zespołu rok temu za 55 milionów euro i z miejsca miał się stać czołowym graczem drużyny.

Finalnie jednak zaliczył jedynie 39 spotkań, a w nich strzelił 12 goli i zanotował siedem asyst. Statystyki te, jak na ofensywnego pomocnika nie są złe, szczególnie ze względu na częste kontuzję.

Według wieści tamtejszych mediów Hansi Flick stracił zaufanie do pomocnika i ma bardziej liczyć na Fermina Lopeza, który miał zanotować kapitalny okres przygotowawczy. Co więcej, miejsce Olmo na boisku mógłby także zając Raphinha, a lewe skrzydło zająłby Marcus Rashford.

Barcelona działa ws. następcy Lewandowskiego. Sprzedaż pierwszym ruchem

Co więcej, pieniądze, jakie zarobiłaby Barcelona na Olmo miałaby przeznaczyć na... następcę Roberta Lewandowskiego. Klub ma poszukiwać alternatywy dla napastnika, a dokładniej mówi się o dwóch opcjach - krótkoterminowej, czyli gracza, który odciąży go od mniej ważnych spotkań oraz o długoterminowej. Tu mowa już o bezpośrednim sprowadzeniu innego napastnika do zespołu, który miałby zastąpić Polaka.

Wśród potencjalnych chętnych na usługi Hiszpana wymienia się kluby z Arabii Saudyjskiej, a także angielski Tottenham, który poszukuję zastępcy Jamesa Maddisona. Ten jeszcze przed sezonem nabawił się poważnej kontuzji i przez długi czas nie będzie do gry.

Barcelona sezon 2025/2026 rozgrywek La Liga rozpocznie w sobotę 16 sierpnia od starcia z Mallorcą.

Robert Lewandowski, FC Barcelona MATTHIEU MIRVILLE AFP

Dani Olmo (z lewej) AFP

Dani Olmo Alberto Gardin / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP