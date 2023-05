Mają go dość. "Niech da sobie spokój"

Tkocz krytykowany przez kibiców ROW-u

W każdym klubie wychowankowie spotykają się z krytyką kibiców. Często to się jednak zdarza w Rybniku. Tkocz nie jest pierwszym zawodnikiem, który musi sobie jakoś poradzić z negatywnymi komentarzami. - Kiedy dojdzie do tego, że się nie nadaje do tego sportu? - pyta pan Tomasz. - Nie chodzi o krytykę, ale o zdrowie Kacpra. To fajny chłopak. Uczyć się można dłużej lub krócej i nie chodzi o to, że ktoś przywozi zera. Jeśli zdało się licencję, to przejechanie czterech okrążeń nie powinno być problemem - dodał pan Krzysztof.



Fani powtarzają to, że zawodnik "nie nadaje się do jazdy na żużlu". - Osobiście się mu nie dziwię, bo sam bałbym się usiąść na motor żużlowy. Nie wiem, czy go ktoś ciśnie na siłę do tego sportu? On nawet racjonalnie się nie zachowuje, jadąc jako czwarty. W drugim biegu, kiedy niesie tylko krawężnik, atakuje po orbicie. Po raz kolejny w ostatnim momencie widzi, że koś leży na torze i tworzą się z niczego groźne sytuacje na torze - napisał pan Mariusz.