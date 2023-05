Omal nie doprowadził ich do rozpaczy. Co za męczarnia

Przed meczem w szeregach gospodarzy nastroje były minorowe. ROW to największe rozczarowanie początku rozgrywek. Rybniczanie po czterech kolejkach nie mieli na swoim koncie żadnej zdobyczy punktowej i w przypadku porażki z gdańszczanami zaczęlibyśmy zastanawiać się, czy zespół z Górnego Śląska nie staje się kandydatem do spadku. A jeszcze miesiąc temu mówiło się, że ROW może być "czarnym koniem".



Najwierniejsi kibice nie wytrzymali. W mediach społecznościowych stowarzyszenia "Speedway Fans ROW Rybnik" pojawił się post o bojkocie. Fani namawiali innych, by nie przychodzili na stadion. W zupełnie innych nastrojach do rywalizacji przystąpiło Zdunek Wybrzeże. Gdańszczanie wygrali dwa z trzech meczów, czym tylko udowodnili, że zimowe przewidywania o zbudowanej słabej drużynie były po prostu przedwczesne. W Rybniku Eryk Jóźwiak ze swoimi podopiecznymi po cichu myślał o powtórzeniu niedawnego sukcesu z Łodzi (Wybrzeże pokonało na wyjeździe Orła 47:43).



Rew stracił ważne punkty. Z/Z-tka nie zastąpiła Jepsena Jensena

Gospodarze jechali z nożem na gardle i ta jazda - przynajmniej na początku spotkania - im dobrze wychodziła. Podopieczni Antoniego Skupienia rozpoczęli mecz od podwójnego zwycięstwa. W biegu młodzieżowym Paweł Trześniewski przyjechał do mety przed Miłoszem Wysockim, a pozostali uczestnicy wyścigu nie dojechali do mety (Seweryn Orgacki miał defekt, a Kacper Tkocz upadł), co oznaczało wynik 3:2 i powiększenie przewagi do pięciu punktów.



Kiedy wydawało się, że goście odrobią stratę, to Norbert Kościuch na dystansie dał się wyprzedzić Janowi Kvechowi oraz Patrickowi Hansenowi i na tablicy wyników było 11:6 dla ROW-u. Dalej mecz nie układał się drużynie Wybrzeża, bo w wyścigu czwartym atakujący prowadzącego Patryka Wojdyłę Keynan Rew zapoznał się z nawierzchnią toru. Sędzia uznał, że Australijczyk przewrócił się z własnej winy i go wykluczył. Do spornej sytuacji doszło na pierwszym łuku ostatniego okrążenia, więc sędzia zaliczył wyniki. Była szansa na 4:2 dla gdańszczan, a skończyło się zwycięstwem rybniczan i to właśnie w takich rozmiarach.



Menedżer Eryk Jóźwiak po raz drugi nie mógł skorzystać z Michaela Jepsena Jensena. Duńczyk kilkanaście dni wcześniej nabawił się kontuzji. W Rybniku zastosowano za niego zastępstwo zawodnika. Koledzy zastępujący jednego z liderów uzbierali do dorobku Wybrzeża raptem kilka punktów. Jepsen Jensen śmiało mógł pokusić się o lepszą zdobycz, zatem jego brak był ogromnym osłabieniem przyjezdnych. Mimo jazdy w niepełnym składzie goście stawiali opór. Głównie dzięki fantastycznej postawie Nicolaia Klindta, który przed rokiem reprezentował ROW i tak skuteczny nie bywał zbyt często. Nie bez powodu prezes Krzysztof Mrozek szukał wzmocnień i znalazł takich zawodników jak Brady Kurtz oraz Patrick Hansen.



Kurtz był niecierpliwy na starcie, Pieszczek znów nie dostał szansy

Po pierwszej odsłonie wyścigu dziewiątego zapaliła się czerwona lampka, która oznaczała wykluczenie zawodnika w kasku czerwonym - Brady'ego Kurtza. Australijski zawodnik ROW-u ruszył się na starcie. Zrobił to drugi raz, bo miał wcześniej już ostrzeżenie. Arbiter nie miał dla niego litości i odesłał go do parku maszyn. Osamotniony Patryk Wojdyło poradził sobie z parą Wybrzeża, ale dało się zauważyć, że gdańszczanie łapią wiatr w żagle, a rybniczanie spuszczają z tonu.



Rybniczanie, mimo świetnej jazdy Mateja Zagara, strasznie się męczyli. Zawodził startujący z rezerwy Jan Kvech. Drugi mecz z rzędu w całości w parku maszyn przesiedział Krystian Pieszczek. To wychowanek Wybrzeża, więc musiał być to podwójny cios dla byłego wicemistrza świata juniorów. Skoro jednak Czech zgromadził przy swoim nazwisku tylko 3 punkty z bonusem, to być może Pieszczek wróci do łask sztabu szkoleniowego ROW-u. Przed wyścigami nominowanymi gospodarze prowadzili 39:38. Mecz wymykał się im spod kontroli. W czwartej serii przebudził się choćby Daniel Kaczmarek, który zapunktował tego dnia bardzo solidnie.



ROW wygrał 46:43, a o losach meczu decydował ostatni wyścig.

ROW RYBNIK: 46



ZDUNEK WYBRZEŻE GDAŃSK: 43



ROW Rybnik: 46

9. Brady Kurtz 9+1 - (2*,2,w,2,3)

10. Patryk Wojdyło 7+1 - (3,1*,3,0,0)

11. Matej Zagar 14 - (3,3,2,3,3)

12. Krystian Pieszczek NS

13. Patrick Hansen 8+1 - (1*,3,1,2,1)

14. Kacper Tkocz 1 - (u,1,w)

15. Paweł Trześniewski 4 - (3,0,1)

16. Jan Kvech 3+1 - (2,0,1*,d)



Zdunek Wybrzeże Gdańsk: 43

1. Daniel Kaczmarek 8 - (0,2,1,3,2)

2. Norbert Kościuch 1+1 - (0,1*,-,-)

3. Mads Hansen 9+1 - (1,2,3,1,1,1*)

4. Michael Jepsen Jensen - Z/Z

5. Nicolai Klindt 16+1 - (3,3,2*,3,3,2)

6. Miłosz Wysocki 4 - (2,2,0)

7. Seweryn Orgacki 0 - (d,0,0)

8. Keynan Rew 5+1 - (w,1*,2,2,0



Bieg po biegu:

1. Zagar, Kurtz, M. Hansen, Kaczmarek - 5:1

2. Trześniewski, Wysocki, Orgacki (d), Tkocz (u) - 3:2 (8:3)

3. Klindt, Kvech, P. Hansen, Kościuch - 3:3 (11:6)

4. Wojdyło, Wysocki, Tkocz, Rew (w) - 4:2 (15:8)

5. Zagar, M. Hansen, Rew, Kvech - 3:3 (18:11)

6. P. Hansen, Kaczmarek, Kościuch, Trześniewski - 3:3 (21:14)

7. Klindt, Kurtz, Wojdyło, Orgacki - 3:3 (24:17)

8. M. Hansen, Klindt, P. Hansen, Tkocz (w) - 1:5 (25:22)

9. Wojdyło, Rew, Kaczmarek, Kurtz (w) - 3:3 (28:25)

10. Klindt, Zagar, Kvech, Wysocki - 3:3 (31:28)

11. Kaczmarek, Kurtz, M. Hansen, Kvech (d) - 2:4 (33:32)

12. Zagar, Rew, Trześniewski, Orgacki - 4:2 (37:34)

13. Klindt, P. Hansen, M. Hansen, Wojdyło - 2:4 (39:38)

14. Kurtz, Kaczmarek, P. Hansen, Rew - 4:2 (43:40)

15. Zagar, Klindt, M. Hansen, Wojdyło - 3:3 (46:43)



Eryk Jóźwiak w rozmowie z Kingą Sylewstrzak / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan

Patryk Wojdyło w kasku białym / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan