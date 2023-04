Krwawe derby południa. Tak było dawniej

"Witamy w Polsce". Tak kibice Unii przywitali Stali

Obecnie w świecie żużla za najgłośniejsze i najbardziej prestiżowe uchodzą derby województwa lubuskiego. Tyle tylko, że ligowej rywalizacji między Stalą Gorzów a Falubazem Zielona Góra nie będzie drugi sezon z rzędu. Wszystko przez to, że ci drudzy w 2021 roku spadli z Ekstraligi i próbują do niej wrócić.

Nie ma też słynnych derbów między Polonią Bydgoszcz i Apatorem Toruń - również ze względu na jazdę obu drużyn w różnych ligach. Są za to derby południa Polski między Unią Tarnów a Stalą Rzeszów. Tyle tylko, że na II-ligowym podwórku.