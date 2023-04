Lepszy przed kamerą niż na torze. Czy komandos da im sukces?

Eksprt mówi o majstersztyku prezesa ROW-u

- Ten transfer to jest majstersztyk w wykonaniu prezesa Krzysztofa Mrozka. Nie dość, że podniesie wartość sportową drużyny, to na dodatek osłabi konkurencję - komentuje dla nas Wojciech Dankiewicz. - Śmiem twierdzić, że Słoweniec mógłby trafić do innego klubu z 1. Ligi Żużlowej i stanowić konkurencję dla ROW-u. Ostatni sezon był dla rybniczan nerwowy, bo w zasadzie do końca musieli drżeć o utrzymanie. Ten ruch z transferem sprawia, że takich problemów ta drużyna w tym roku mieć nie będzie - dodaje z przekonaniem.



A my zaznaczmy, że do niedawna było tak, że o ROW-ie mówiło się względnie niewiele. Ta drużyna uchodziła za ligowego średniaka - raczej bez szans na awans, ale zarazem z potencjałem na spokojne utrzymanie. Teraz wszystko się zmieniło.