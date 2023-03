ENEA Falubaz Zielona Góra zorganizował konferencję prasową, na której był obecny Łukasz Mejza. Polityk twierdzi, że do pieniądze które spłynęły do klubu są w dużej mierze także jego zasługą (słynne słowa o wagonie kasy). Jego pojawienie się na konferencji wywołało bardzo ostre reakcje, a kibice Falubazu nawet na moment przerwali to wydarzenie, którego jednym z uczestników był właśnie Mejza. Było mnóstwo okrzyków pod jego adresem a te o krótkiej treści "wyp*****laj" to jedyne łagodniejsze z nich. Generalnie sprzeciw wyrażano już od pierwszych minut obecności polityka na konferencji.