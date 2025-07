Olbrzymie emocje w Lidze Narodów. Faworytki ograne, ważne wieści dla Polski

W pierwszej fazie spotkania przewagę wypracowały siatkarki z Japonii, które zdobyły sześć punktów z rzędu i objęły prowadzenie 6:2. Wykonywały sporą pracę w polu zagrywki, a po drugiej stronie szwankował atak - w tym Melissy Vargas , jednej z najlepszych atakujących na świecie. Różnica wzrosła do sześciu punktów. Reakcją trenera na rozwój sytuacji było ściągnięcie z boiska Ebrar Karakurt , jednej z największych gwiazd tureckiej kadry.

Japońskie rezerwowe ekspresyjnie świętowały kolejne punkty, a ich drużyna prowadziła już 17:10. Na trybunach z kolei przewagę miała Turcja , to jej kibice byli w Łodzi głośniejsi. I w końcu wydawało się, że Turczynki złapały odpowiedni rytm. Japonia się jednak wybroniła i wygrała 25:21.

Po stronie Turcji zaczęła pojawiać się frustracja. Było ją widać po nieudanym ataku Zehry Gunes w pierwszej akcji drugiej partii. Przekuły ją jednak na dobrą grę , wkrótce uciekając rywalkom na trzy punkty. Japonki dokonywały niemal cudów w obronie i w końcu doprowadziły do remisu 9:9.

Drużyna z Azji podniosła się jednak w trzecim secie. Świetnie grą koleżanek kierowała rozgrywająca Nanami Seki , która dodatkowo popisała się sprytną "kiwką". I Japonia prowadziła już 13:9. Z czasem jednak Turcja zaczęła odrabiać straty, znów dał o sobie znać jej blok i warunki fizyczne siatkarek znad Bosforu, wyraźnie wyższych od rywalek. Ale i Japonki odpowiedziały blokiem, a Santarelli ponownie przyzwał na boisko Karakurt. Różnica między drużynami zmalała do punktu. W końcówce zawiodło jednak tureckie przyjęcie i Japonia wygrała 25:20 .

Na czwartą partię Turcja znów wyszła bez Karakurt. Ale to Japonia prowadziła 7:5. Siatkarki z Europy wyrównały, żadna z drużyn nie była w stanie wypracować sobie większej przewagi. W końcu Turczynki prowadziły jednak 20:18 i Akbas przerwał grę. Po przerwie jego drużyna jeszcze nacisnęła rywalki, ale te się wybroniły i doprowadziły do tie-breaka.

Piąty set od początku kipiał od emocji. Żółtą kartkę za opóźnianie gry otrzymał Santarelli, ale też w hali na chwilę zapanował chaos - na telebimie pokazano bowiem powtórkę, która sugerowała, że sędzia nie dostrzegł dotknięcia piłki w bloku. Turczynki protestowały, ale na challenge było już za późno. A Japonia objęła prowadzenie 6:4 ku zachwytowi Akbasa. Po chwili przewaga azjatyckiej drużyny jeszcze wzrosła, i to aż do pięciu punktów. Na boisko wróciła Karakurt, ale meczu Turczynki już nie uratowały - przegrały 9:15 i to Japonia zagra o medale.