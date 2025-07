Komunikat z USA, a to nie koniec. Genialna nowina ws. Świątek. Hit na US Open

Po pierwsze turniej par mieszanych został przeniesiony z drugiego tygodnia wielkoszlemowych zmagań w singlu na okres kwalifikacji i zostanie on rozegrany w ciągu dwóch dni - 19. i 20. sierpnia. By było to możliwe, liczbę startujących par zredukowano o połowę - z 32 do zaledwie 16. Co więcej, we wszystkich meczach - z wyjątkiem finału - sety będą rozgrywane do zaledwie 4, a nie jak zwykle 6 wygranych gemów, w dodatku bez przewag. Ewentualną trzecią partię wieńczyć będzie natomiast super tie-break do 10 punktów.