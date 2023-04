Kasa poszła w błoto? Zastępcy brak

Rok temu w dużym stopniu właśnie Koniecznego punktów zabrakło, by Polonia mogła zrobić lepszy wynik . Wychowanek Unii Tarnów miewał pojedyncze lepsze występy, a tak naprawdę pojedyncze lepsze biegi. Do takich należy zaliczyć chociażby zwycięstwo nad Grzegorzem Zengotą. Poza tym jednak Konieczny rozczarował i było jasne, że jeśli Polonia nadal marzy o awansie, musi znaleźć Wiktorowi Przyjemskiemu sensownego doparowego. Postawiono na Oliviera Buszkiewicza, 19-latka który jeździł w PSŻ-cie Poznań.

W 2. Lidze miewał dobre mecze, zdarzało mu się kończyć nawet z dwucyfrówkami. Generalnie jednak były obawy o to, czy poradzi sobie o klasę wyżej. I na razie widać, że trochę go to przerasta. Zresztą już filmy z treningów dawały powody do niepokoju. Tam Buszkiewicz przegrywał z 14-letnim Maksymilianem Pawełczakiem, ale należy mieć na uwadze, że być może po prostu miał to zrobić, aby młodszy kolega uczył się walki na trasie w dorosłym żużlu. Buszkiewicz jednak kiepsko wypadł też w meczu z Orłem. Zdobył punkt w biegu juniorskim, a poza tym nie istniał.