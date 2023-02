Kadra trenuje i modli się o dobry wynik

Zgrupowanie reprezentacji Polski od dawna nie cieszyło się taką popularnością jak obecnie . Wszystko za sprawą atrakcyjnej lokalizacji, ponieważ zamiast spotkania w górach działacze postawili tym razem na piękną i słoneczną Maltę. W przeszłości zimowa aura nie odpowiadała każdemu zawodnikowi. Pamiętamy przecież doskonale w jakiej atmosferze pauzę od kadry zrobił sobie między innymi Maciej Janowski, którzy tuż przed startem grupowych treningów wysłał Markowi Cieślakowi L4 , a ten postanowił nie powoływać go na drużynowe imprezy międzynarodowe.

Tym razem na szczęście nie jesteśmy świadkami takich nieprzyjemnych historii. Szkoleniowiec Rafał Dobrucki wraz ze swoimi podopiecznymi wyleciał wczoraj z lotniska we Wrocławiu w znakomitym nastroju. Cała ekipa ostatecznie dotarła na miejsce późnym wieczorem , jednak nie przeszkodziło to w rozpoczęciu zajęć już w środowy poranek. Za kadrą pierwszy typowo rozruchowy trening, który odbył się w malowniczej lokalizacji. Bartosz Zmarzlik i spółka rozciągali się bowiem w otoczeniu efektownych skał oraz kościoła. - Modlą się o dobry wynik - piszą pół, żartem pół serio kibice w mediach społecznościowych.

Reprezentacja Polski znów chce być najlepsza na świecie

Każdy z fanów chciałby, aby szczyt formy naszych najlepszych Orłów przypadł na końcówkę lipca. To właśnie wtedy po wieloletniej przerwie do kalendarza powróci uwielbiany w kraju nad Wisłą drużynowy puchar świata. Ostatnia edycja padła łupem biało-czerwonych, więc z pewnością wypełniony po brzegi Stadion Olimpijski będzie liczył na powtórkę z rozrywki, zwłaszcza że w Speedway of Nations nie wiodło się Polakom najlepiej. W sezonie 2022 ekipa Rafała Dobruckiego Danię opuszczała w fatalnych humorach i bez choćby brązowego medalu.