Fatalny komunikat ws. Hurkacza. To koniec marzeń. Amerykanie potwierdzają

Hubert Hurkacz ostatni raz obserwowany w zawodowych zmaganiach był 11 czerwca. Wówczas pokonał Roberto Bautistę Aguta w meczu pierwszej rundy ATP 250 w 's-Hertogenbosch. Nasz reprezentant kończył pojedynek z grymasem bólu, a na starcie z Markiem Lajalem już nie wyszedł. Później przyszła seria wycofań z turniejów, do których był zgłoszony. 28-latek opuścił m.in. Wimbledon. Spowodowane było to tym, że przeszedł artroskopię kontuzjowanego kolana i w dalszym ciągu nie jest w pełni sił, aby wrócić do zawodowego grania.