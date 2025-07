Świątek zaczepiona w Montrealu. Nie zdążyła opuścić hali. Na to nie była gotowa

Iga Świątek skupia na sobie uwagę mediów nieustannie. Wyjście na kort jest tylko momentem kulminacyjnym. Najlepsza polska tenisistka do takich realiów zdążyła już przywyknąć. Mimo to na lotnisku w Montrealu udało się ją czymś zaskoczyć. Zadbali o to organizatorzy turnieju rangi WTA 1000, rozpoczynającego się już w najbliższą niedzielę.