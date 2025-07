Dudek z Liverpoolem w Azji: Mecz z Milanem budzi wspomnienia. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Liverpool FC domyka kolejne wzmocnienie przed nadchodzącym sezonem. Klub osiągnął porozumienie z Eintrachtem Frankfurt w sprawie transferu Hugo Ekitike, 23-letniego napastnika. Zawodnik przeszedł już testy medyczne, ustalił warunki kontraktu i wkrótce dołączy do drużyny Arne Slota podczas tournée po Azji. - To naprawdę dobry transfer dla Liverpoolu - ocenił Jerzy Dudek, były bramkarz "The Reds".