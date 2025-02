Gwiazdor wraca i szokuje. Mocne zarzuty pod adresem trenera reprezentacji Polski

W piątek na stronie polskizuzel.pl pojawił się szokujący komunikat o samowolnym wyjeździe Janowskiego ze zgrupowania. Gwiazdor reprezentacji miał zostać poinformowany o konsekwencjach, czyli o usunięciu z kadry i braku nominacji do Złotego Kasku. - Nie chciałem nagrywać sprostowania na gorąco, ponieważ towarzyszą mi bardzo duże emocje. Nie chciałem powiedzieć jakiegoś niepotrzebnego zdania, z którego później powstałoby 45 tysięcy różnych artykułów, jaki to jestem zły - tak Janowski rozpoczął swoje sprostowanie.

Żużel. Reprezentacja Polski. Maciej Janowski tłumaczy wyjazd ze zgrupowania

Następnie żużlowiec przeszedł do szczegółowych wyjaśnień. - Tydzień przed przyjazdem na Maltę zadzwoniłem z Teneryfy do trenera z prośbą o zwolnienie z ostatnich trzech dni obozu pod pretekstem załatwienia paru spraw w Polsce. Jedną z nich było odebranie nowego paszportu i aplikacja na wizę. Drugą był ślub moich znajomych, a zarazem sponsorów, z którymi mam bardzo dobre relacje. Zależało mi na tym, żeby pojawić się na ich ślubie. Nie są to urodziny, więc ślub wydawał mi się dosyć dobrym argumentem - powiedział 33-latek.



- Trener w odpowiedzi powiedział, że powinienem był okłamać, co mnie bardzo zdziwiło, ponieważ wydawało mi się, że prawda jest wyrazem szacunku wobec selekcjonera i zawsze kierowałem się tym, że buduję swoje relacje na prawdzie, a nie na kłamstwie. Powiedział: "Ok, porozmawiamy na obozie". Na obozie po paru zdaniach musiałem iść na trening. Dzień przed wylotem podszedłem do trenera i powiedziałem, że jestem zdecydowany. Zostały trzy dni i tylko dwa treningowe, ponieważ w poniedziałek nie mamy zajęć, tylko wymeldowanie i wieczorem lot. Trener nie do końca był zadowolony, jednak postanowiłem polecieć - dodawał.

Żużel. Reprezentacja Polski. Maciej Janowski ma żal. "Rozwalamy kadrę od środka"

Janowski dalej przekonywał, że był zaskoczony aferą, którą spowodował jego wyjazd. - W przeszłości wielu zawodników wylatywało i nie było z tym problemu. Po przylocie bardzo mnie zdziwiło to, że pojawiły się te artykuły i nagle zobaczyłem kompletnie niepotrzebną aferę. Wydaje mi się, żem cała sytuacja nie jest adekwatna do kary i tego, co się dzieje. Nie zaczęliśmy jeszcze sezonu, a rozwalamy kadrę od środka. Nie wiem, dlaczego jest taka niechęć do mojej osoby. Wydawało mi się, że przez te wszystkie lata i zdobyte medale szacunek do zawodnika jest większy - zaznaczał.



Pod koniec nagrywanego filmu Janowski zdradził, że... wrócił na Maltę. - Nie chcę zamykać sobie drogi do Złotego Kasku. Bartek, Ola - na weselu nie będę i tyle. Na pewno nie będzie to miły dzień, raczej będzie to konfrontacja. Na pewno chcę usłyszeć, dlaczego tak postąpili. Dlaczego najpierw nasza władza skierowała się do dziennikarzy, przed którymi niby uciekliśmy na Maltę - podsumował na koniec. Reklama

