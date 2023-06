Messi zaczyna się panoszyć w Miami. Zażądał dwóch dobrych kumpli w drużynie

Ogłoszony w środę angaż Messiego ma być początkiem renesansu ekipy z Florydy. Argentyński gwiazdor raczej nie będzie potrzebował dużo czasu na aklimatyzację, bo wygląda na to, że w Miami już teraz czuje się jak u siebie . Jak informują amerykańskie media, zawodnik zażądał właśnie sprowadzenia do zespołu Angela Di Marii i Leandro Paredesa .

Obaj są partnerami 35-latka w drużynie narodowej, a prywatnie - jego dobrymi przyjaciółmi . Ich kontrakty z Juventusem Turyn wygasają tego lata. Są otwarci na propozycje, zwłaszcza te z gatunku "nie do odrzucenia" .

Messi może sprowadzić do Miami kolonię przyjaciół. Kandydat na trenera? Też dobry znajomy

Władze klubu z Miami rozumieją, że im więcej zachcianek Messiego zostanie zrealizowanych, tym więcej będzie on w stanie pokazać na murawie. Plan jest taki, by otoczyć go piłkarzami, z którymi ma doskonałe relacje również poza boiskiem. A na placu gry rozumie się z nimi bez słów.