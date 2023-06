Kibice Barcelony zdezorientowani. Messi zapowiada powrót: "Kocham ten klub"

Spekulacje na temat powrotu do Barcelony lub przyjęcia astronomicznej oferty z Arabii Saudyjskiej były więc chybione. Jak się jednak okazuje, Lionel Messi ... nie powiedział jeszcze ostatniego słowa na Camp Nou . Zapewnia, że w stolicy Katalonii chciałby się pojawić ponownie i to nie jako turysta.

Lionel Messi wróci do Barcelony. "Kocham ten klub, zawsze o tym mówiłem"

- Tak, oczywiście chciałbym być blisko klubu. Co więcej, zamierzam mieszkać w Barcelonie. Tego właśnie pragną moi najbliżsi, żona i dzieci - oznajmił w wywiadzie udzielonym wysłannikom "Mundo Deportivo" i "Sportu" .

- Nie wiem jeszcze, w którym momencie i w jakiej roli, ale mam nadzieję, że pewnego dnia będę mógł wrócić do Barcelony i wnieść do klubu coś wartościowego. To klub, który kocham, zawsze o tym mówiłem. Doceniam też miłość, jaką otrzymałem od ludzi podczas mojej gry w tym zespole i chciałbym tam znowu być - dodał kapitan mistrzów świata.