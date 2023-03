W profesjonalnych zmaganiach Amerykanka też ma już spore osiągnięcie - w ostatnim US Open, wspólnie z Taylor Townsend, dotarły do finału. Rok wcześniej dokonała tego samego w duecie z Coco Gauff. W rankingu deblistek jest 19., podczas gdy Polka - 59. Tyle że ich rywalki, Amerykanka Desirae Krawczyk oraz Holenderka Demi Schuurs skupiają się wyłącznie na turniejach singlowych. I są w tym naprawdę świetne - w rankingu zajmują ex aequo 11. miejsce, w ostatnim WTA Finals odpadły dopiero w półfinale. I to one były faworytkami starcia, którego stawką był ćwierćfinał.