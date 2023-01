Magda Linette walczyła do końca o finał. Szkoda pierwszego seta

To był tenisowy pojedynek Dawida z Goliatem. Z jednej strony moc, siła, rutyna z drugiej strony spryt, wielka ambicja i motywacja i brak doświadczenia gry na tym szczeblu. Ale mimo tych różnic, ogromnej przewagi w rankingu jednej tenisistki nad drugą (40 miejsc) na głównej arenie w Melbourne - Rod Laver Arena doszło do wyrównanego, szczególnie w pierwszym secie, pojedynku.

W pierwszym secie Linette nie dała Sabalence spokoju

Dla Linette był to debiut w półfinale turnieju wielkoszlemowego. Sabalenka zagrała w tej fazie już po raz czwarty i drugi raz z rzędu. Ale początek należał do Polki jakby to ona była przyzwyczajona do walki o finał najważniejszych tenisowych rozgrywek.