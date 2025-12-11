6:0, 6:1 i popis Świątek, po 12 miesiącach nadszedł rewanż. Jest reakcja organizatorów

Z początkiem grudnia wakacje Igi Świątek dobiegły końca. Wiceliderka rankingu WTA rozpoczęła już przygotowania do sezonu 2026. Nasza reprezentantka oraz jej sztab regularnie zamieszczają relacje w mediach społecznościowych z intensywnych zajęć raszynianki. 24-latka jeszcze przez kilkanaście dni pozostanie w Polsce. Następnie uda się do Shenzhen, gdzie w dniach 26-28 grudnia weźmie udział w pokazowej imprezie. Tam ma rozegrać m.in. singlowe starcie z Jeleną Rybakiną. Turniej w Chinach będzie dla mistrzyni tegorocznego Wimbledonu ostatnim przystankiem przed oficjalnym startem nowej kampanii rozgrywek.

Jak to bywa w ostatnich latach, Świątek zainauguruje sezon od drużynowych zmagań United Cup. Razem z Hubertem Hurkaczem i pozostałymi naszymi reprezentantami będzie chciała powalczyć o główne trofeum dla Polski. Podczas pierwszej edycji był półfinał, następne dwie kończyły się na decydującym starciu. W 2024 roku wrocławianin posiadał nawet dwie piłki na wagę tytułu podczas batalii z Alexandrem Zverevem, ale niemiecka ekipa odwróciła losy rywalizacji i sięgnęła po pierwsze miejsce.

Tak się składa, że to właśnie team naszych zachodnich sąsiadów będzie premierowym rywalem Polaków w United Cup 2026. Pojedynek przewidziano na 5 stycznia. Nie przed godz. 7:30 czasu polskiego zmierzą się Hubert Hurkacz i Alexander Zverev. Później, ale nie przed 9:00 naszego czasu, dojdzie do rywalizacji między Igą Świątek oraz Evą Lys. Na koniec przewidziano jeszcze mikst.

Organizatorzy nie mogą się doczekać starcia Świątek - Lys

Dzisiaj organizatorzy australijskich zmagań skupili swoją uwagę na meczu Świątek z Lys. Obie panie walczyły ze sobą o ćwierćfinał tegorocznego Australian Open. Eva była rewelacją turnieju, jej miejsce w najlepszej "16" stanowiło sensacyjne rozstrzygnięcie. Tym bardziej, że weszła do gry jako szczęśliwa przegrana z eliminacji. Pokonała kolejno: Kimberly Birrell, Warwarę Graczową oraz Jaqueline Cristian i dzięki temu mogła się zmierzyć z Igą. Nasza reprezentantka nie dała jednak Niemce żadnych szans, wygrywając 6:0, 6:1 w zaledwie 59 minut.

Po blisko 12 miesiącach obie panie znów zmierzą się w bezpośrednim pojedynku na australijskim kontynencie. Tym razem podczas United Cup, w mieście Sydney. Organizatorzy wyraźnie nie mogą doczekać się tej rywalizacji, co sugeruje czwartkowy komunikat. Określili to starcie mianem "blockbuster", czyli tenisowego hitu. Zobaczymy, jak wyjdzie w rzeczywistości. Czy Lys postawi się bardziej Świątek niż przed rokiem w Melbourne, czy znów obejrzymy jednostronną potyczkę. Przekonamy się już za niecały miesiąc.

Oprócz ekip z Polski i Niemiec, w grupie F znalazła się także drużyna z Holandii. Awans do ćwierćfinału uzyskają wyłącznie zwycięzcy grup oraz najlepszy team z drugiego miejsca w danym mieście. Nasi reprezentanci staną zatem przed niełatwym wyzwaniem. Zobaczymy, jak sobie z nim poradzą. Pierwsze emocje już w poniedziałek, 5 stycznia 2026 roku.

Iga Świątek - Elyse Tse. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek i Eva Lys WILLIAM WEST / AFP / FRANK MOLTER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Iga Świątek ARNE DEDERT/DPA AFP

Eva Lys William West AFP