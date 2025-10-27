Partner merytoryczny: Eleven Sports

Dramat na Wimbledonie, a teraz taka historia. 112 dni i koniec. Wymowny komunikat ATP

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Aktualizacja

Mecz Grigor Dimitrow - Jannik Sinner na tegorocznym Wimbledonie miał niesamowitą dramaturgię. Bułgar prowadził ze światową "1" 2:0 w setach, a później wydarzył się prawdziwy koszmar, po którym trafił do szpitala. Teraz wyszedł na kort po 112 dniach i natychmiast przypomniał o sobie fanom. ATP także wydało komunikat po meczu Dimitrowa z Giovanni Mpetshi Perricardem na turnieju ATP 1000 w Paryżu.

Grigor Dimitrow wrócił do gry po 112 dniach przerwy
Grigor Dimitrow wrócił do gry po 112 dniach przerwyJULIEN DE ROSAAFP

Była czwarta runda Wimbledonu. Po dwóch przeciwnych stronach siatki stanęli Jannik Sinner i Grigor Dimitrow. Włoch był zdecydowanym faworytem, ale dwa pierwsze sety padły łupem Bułgara, który znalazł patent na światową jedynkę. Jednak przy stanie 2:2 w trzecim secie Dimitrow został zmuszony do tego, aby poddać mecz z powodu kontuzji mięśnia w okolicy klatki piersiowej. Był to piąty z rzędu turniej wielkoszlemowy, w którym Dimitrow poddał mecz z powodu kontuzji.

Dimitrow doznał częściowego naderwania prawego mięśnia piersiowego większego, który wykluczył go z gry na długi czas. - "Czasami serce chce iść dalej, ale wszechświat ma dla nas inny plan. Konieczność wycofania się z tego meczu na Wimbledonie była jednym z najboleśniejszych momentów w mojej karierze" - napisał po Wimbledonie.

112 dni był poza grą. Wielki powrót Dimitrowa i taki komunikat ATP

W Paryżu właśnie rozpoczął się turniej rangi ATP 1000, w którym kibice mają okazję obserwować najlepszych tenisistów z Carlosem Alcarazem i Jannikiem Sinnerem na czele. To właśnie w stolicy Francji po raz pierwszy po 112 dniach mecz w turnieju rozegrał także Dimitrow. Rywalem 34-latka był Giovanni Mpetshi Perricard. Pierwszy set był niezwykle wyrównany, a panowie utrzymywali swój serwis do tie-breaka. W nim minimalnie lepszy był Bułgar, który wygrał partię 7:6 (5).

Druga odsłona toczyła się od samego początku pod dyktando byłej trzeciej rakiety świata. Dimitrow już na samym początku dwukrotnie przełamał reprezentanta gospodarzy i prowadził 4:0. W siódmym gemie miał pierwszą piłkę meczową, którą wykorzystał. Tym samym mógł się cieszyć ze zwycięstwa 7:6 (5), 6:1 i udanego powrotu do touru.

Zwycięstwo Dimitrowa nie umknęło oficjalnej stronie ATP, która po meczu wystosowała komunikat. - Wrócił, jakby nigdy nie odszedł - czytamy.

Dimitrow w drugiej rundzie paryskiego turnieju zmierzy się ze zwycięzcą pojedynku Jaume Munar - Danił Miedwiediew. To spotkanie zaplanowane jest na wtorek.

Paris Masters (M)
1/32 finału
27.10.2025
19:00
Zakończony
Wszystko o meczu
Alexei Popyrin - Alexander Bublik. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Grigor Dimitrow
Grigor DimitrowJAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
Grigor Dimitrow po raz szósty w karierze pokonał Huberta Hurkacza. Przy ani jednej porażce
Grigor Dimitrow po raz szósty w karierze pokonał Huberta Hurkacza. Przy ani jednej porażceBERTRAND GUAY / AFPAFP
Grigor Dimitrow będzie rywalem Huberta Hurkacza w czwartej rundzie ATP Masters 1000 w Miami
Grigor Dimitrow będzie rywalem Huberta Hurkacza w czwartej rundzie ATP Masters 1000 w MiamiAL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja