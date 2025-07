Kilka godzin później to samo chciał zrobić Sinner, który mierzył się z Grigorem Dimitrowem. Bułgar wydawał się rywalem trudnym, ale oczywiście to Włoch był bardzo wyraźnym faworytem do końcowego triumfu. Spotkanie światowej jedynki rozpoczęło się dość zaskakująco, bo od przełamania. Sinner bowiem już w swoim pierwszym gemie serwisowym dał się przełamać swojemu rywalowi, a niedługo później zaliczył pozornie niegroźny upadek, który jednak spowodował jakiś dyskomfort w łokciu, co wpłynęło na dalsze losy meczu.