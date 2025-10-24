Partner merytoryczny: Eleven Sports

Ciężki nokdaun w cztery minuty. Oto najlepszy polski snajper Ekstraklasy

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Motor Lublin pokonał 3:0 Widzew Łódź w 13. kolejce Ekstraklasy. Bohaterem spotkania okazał się Karol Czubak, który tuż po przerwie zadał rywalom dwa zabójcze ciosy na przestrzeni pięciu minut. Od dzisiaj to on jest najlepszym polskim strzelcem ligi w tym sezonie. Gospodarze przerwali fatalną passę, wygrywając przed własną publiką po raz pierwszy od 20 lipca tego roku.

W taki sposób Karol Czubak ustalił końcowy rezultat spotkania
W taki sposób Karol Czubak ustalił końcowy rezultat spotkaniaWojtek Jargi³oPAP

W poprzednim cyklu mecz Motoru z Widzewem był jednym z najbardziej szalonych spotkań sezonu. Po niespełna kwadransie gospodarze prowadzili 2:0, by ostatecznie przegrać 3:4. Kibice liczyli na podobny poziom emocji również tym razem.

Lublinianie przystępowali do tego spotkania, rezydując tuż nad strefą spadkową. O smaku zwycięstwa na swoim terenie zdążyli zapomnieć. Po raz ostatni ta sztuka udała im się w inauguracyjnej kolejce Ekstraklasy, czyli przed trzema miesiącami.

Karol Czubak w roli egzekutora. Widzew bezradny na Arenie Lublin

W dwóch poprzednich kolejkach Widzew zdobył w sumie siedem bramek. Motor? Dokładnie tyle stracił. Gdyby tylko na tej podstawie typować zwycięzcę, łodzianie mogliby odbierać gratulacje jeszcze przed pierwszym gwizdkiem.

Tymczasem boiskowa narracja potoczyła się w zupełnie innym kierunku. W pierwszej odsłonie żadna ze stron nie uzyskała wyraźnej przewagi. Obserwowaliśmy sporo celnych strzałów, ale ich jakość nie mogła wpłynąć na korektę rezultatu.

Dopiero w 41. minucie Ivo Rodrigues "zawinął" długim dośrodkowaniem spod linii bocznej, a z kilku metrów akcję sfinalizował uderzeniem bez przyjęcia Michał Król.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Europa, ale już nie Hiszpania. To będzie hit. Idealna liga dla Lewandowskiego

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Na drugą połowę Widzew wyszedł z gotowym planem odwetu, który... runął doszczętnie w ciągu kilku minut. Nie minęło 60 sekund, a Karol Czubak piętą zmienił tor lotu piłki zagranej mocno przez Króla. Efektownie i skutecznie. 2:0!

    A już w 51. minucie było w zasadzie po meczu. Czubak skorzystał tym razem z nieudolnie zastawionej pułapki ofsajdowej, znalazł się w sytuacji oko w oko z Maciejem Kikolskim i strzałem pod poprzeczkę podwyższył na 3:0. Dla gości to był ciężki nokdaun.

    Czubak ma na koncie siedem ligowych bramek. To oznacza, że od dzisiaj jest współliderem klasyfikacji strzelców. Dołączył na szczyt zestawienia do Jesusa Imaza (Jagiellonia) i Mikaela Ishaka (Lech).

    Po dubeltowym ciosie Widzew już się nie podniósł. Trener Igor Jovicević dokładnie przed tygodniem zanotował udany debiut w Ekstraklasie (3:2 z Radomiakiem). Dziś zaliczył premierowy pręgież w gościnie.

    Zobacz również:

    Rafał Augustyniak
    Liga Konferencji

    UEFA wraca do meczu Legii. Zwycięski gol pod lupą. Jest oficjalny komunikat

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      PKO Ekstraklasa
      13. Kolejka
      24.10.2025
      20:30
      Zakończony
      Michał Król
      41'
      Karol Czubak
      46' , 51'
      Wszystko o meczu

      Składy drużyn

      Motor Lublin
      Widzew Łódź
      Rezerwowi

      Statystyki meczu

      Motor Lublin
      3 - 0
      Widzew Łódź
      Posiadanie piłki
      45%
      55%
      Strzały
      16
      13
      Strzały celne
      5
      4
      Strzały niecelne
      4
      6
      Strzały zablokowane
      7
      3
      Ataki
      62
      87
      Feyenoord - Panathinaikos 0:1. Gol Karola Świderskiego. WIDEOPolsat Sport
      Piłkarze w żółtych strojach świętują zdobycie bramki na boisku piłkarskim, otoczeni przez kibiców na trybunach.
      Piłkarze Motoru doczekali się pierwszego zwycięstwa przed własną publiką od 20 lipca tego rokuKazimierz Kozuch /400mm.plNewspix.pl
      Piłkarz w żółtej koszulce świętuje zdobycie gola na stadionie, z dwoma innymi zawodnikami podbiegającymi z uniesionymi rękami w tle, tłum kibiców na trybunach.
      Karol Czubak po raz kolejny potwierdził snajperskie kwalifikacje Kazimierz Kozuch /400mm.plNewspix.pl

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja