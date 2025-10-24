Odszedł z Barcelony. Nagle zaczął błyszczeć. W klubie już podjęli decyzję

Ansu Fati wchodził do zespołu FC Barcelona w bardzo młodym wieku. Utalentowany wychowanek "Blaugrany" swój pierwszy oficjalny mecz w zespole z Katalonii zagrał w sezonie 2019/2020 w drugiej kolejce hiszpańskiej La Liga przeciwko Realowi Betis na Camp Nou. Spędził na murawie 12 minut.

W tamtym momencie Fati miał niespełna siedemnaście lat. Błyskawicznie zaczął zachwycać świat, strzelając gole i asystując przy trafieniach kolegów. Wówczas wydawało się, że ma przed sobą wielką karierę. Tę jednak bezlitośnie popsuły kontuzje i złe wybory, jeśli chodzi o sposoby ich leczenia.

Fati zaczął błyszczeć. Nie wróci do Barcelony

Te doprowadziły do tego, że do końca sezonu 2024/2025 opuścił niespełna 700 dni przez różnego rodzaju kłopoty ze zdrowiem. Pod wodzą Hansiego Flicka zbyt wiele nie grał, w związku z czym odszedł na kolejne wypożyczenie. Tym razem Fati zdecydował się przenieść do AS Monaco.

22-latek długo musiał czekać na szansę debiutu, ale gdy już zaczął grać, to robi to naprawdę bardzo dobrze. W tym sezonie w zespole z księstwa wystąpił w siedmiu spotkaniach i strzelił w nich sześć goli. Monaco w umowie wypożyczenia zapisało sobie ważną opcję wykupu Fatiego.

Trudno sobie wyobrazić inny scenariusz niż zapłacenie Barcelonie, tym bardziej że "Duma Katalonii" nie widzi już u siebie swojego wychowanka. "Dyrekcja sportowa Barcelony jest zadowolona z formy piłkarza, ale nie rozważa jego powrotu w krótkim ani średnim terminie" - czytamy w dzienniku "Sport".

FC Barcelona przekazała kolejny przykry komunikat dot. sytuacji kadrowej Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski i Ansu Fati razem na treningu FC Barcelona. Takie obrazki mogą niebawem przejść do przeszłości LLUIS GENE / AFP AFP

Hansi Flick wypowiedział się o przyszłości jednego z gwiazdorów FC Barcelona Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP