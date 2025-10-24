Odszedł z Barcelony. Nagle zaczął błyszczeć. W klubie już podjęli decyzję
Historia Ansu Fatiego w Barcelonie to doskonały przykład tragicznej paraboli. Wszystko zaczęło się niespodziewanie, ale bardzo pięknie, a skończyło bardzo źle dla wszystkich stron. Obecnie Hiszpan wypożyczony jest do AS Monaco, gdzie błyszczy. Według dziennikarzy katalońskiego "Sportu" w Barcelonie zamknęli już drzwi przed swoim wychowankiem.
Ansu Fati wchodził do zespołu FC Barcelona w bardzo młodym wieku. Utalentowany wychowanek "Blaugrany" swój pierwszy oficjalny mecz w zespole z Katalonii zagrał w sezonie 2019/2020 w drugiej kolejce hiszpańskiej La Liga przeciwko Realowi Betis na Camp Nou. Spędził na murawie 12 minut.
W tamtym momencie Fati miał niespełna siedemnaście lat. Błyskawicznie zaczął zachwycać świat, strzelając gole i asystując przy trafieniach kolegów. Wówczas wydawało się, że ma przed sobą wielką karierę. Tę jednak bezlitośnie popsuły kontuzje i złe wybory, jeśli chodzi o sposoby ich leczenia.
Fati zaczął błyszczeć. Nie wróci do Barcelony
Te doprowadziły do tego, że do końca sezonu 2024/2025 opuścił niespełna 700 dni przez różnego rodzaju kłopoty ze zdrowiem. Pod wodzą Hansiego Flicka zbyt wiele nie grał, w związku z czym odszedł na kolejne wypożyczenie. Tym razem Fati zdecydował się przenieść do AS Monaco.
22-latek długo musiał czekać na szansę debiutu, ale gdy już zaczął grać, to robi to naprawdę bardzo dobrze. W tym sezonie w zespole z księstwa wystąpił w siedmiu spotkaniach i strzelił w nich sześć goli. Monaco w umowie wypożyczenia zapisało sobie ważną opcję wykupu Fatiego.
Trudno sobie wyobrazić inny scenariusz niż zapłacenie Barcelonie, tym bardziej że "Duma Katalonii" nie widzi już u siebie swojego wychowanka. "Dyrekcja sportowa Barcelony jest zadowolona z formy piłkarza, ale nie rozważa jego powrotu w krótkim ani średnim terminie" - czytamy w dzienniku "Sport".