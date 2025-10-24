Partner merytoryczny: Eleven Sports

Potężne długi, braki kadrowe, a teraz taka kara. Klub Polaka stoi nad przepaścią

Bartłomiej Wrzesiński

Nie tak wyjazd do Anglii musiał wyobrażać sobie Olaf Kobacki. Polak w poprzednim roku zamienił Arkę Gdynia na Sheffield Wednesday. Początkowe występy na zapleczu Premier League nie zwiastowały tragedii. Problemy finansowe angielskiego klubu ciągle się pogłębiały, aż w końcu ogłoszono jego upadłość. Do akcji wkroczył zarząd komisaryczny, a na całą sytuację zareagowały władze ligi. Kara wymierzona w klub Polaka może pogrzebać wszelkie szansę na utrzymanie.

Olaf Kobacki w barwach Sheffield Wednesday
Olaf Kobacki w barwach Sheffield WednesdayPhoto by MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Olaf Kobacki latem ubiegłego roku stał się bohaterem jednego z bardziej nieoczywistych transferów tamtego okienka transferowego. Po nieudanej próbie powrotu do Ekstraklasy z Arką Gdynia pomocnik postanowił związać się kontraktem z Sheffield Wednesday - klubem występującym na drugim szczeblu rozgrywkowym w angielskiej Championship. Gdynianie zrobili na tej transakcji świetny interes - Anglików sprowadzenie Kobackiego miało kosztować 600 tysięcy euro.

Były młodzieżowy reprezentant Polski od początku miał spore problemy z przebiciem do wyjściowej jedenastki nowego zespołu. Nie było w jego przypadku regularności, grę od pierwszej minuty przeplatał wejściami z ławki rezerwowych. Poprzedni sezon Sheffield Wednesday zakończył w środku tabeli Championship. O problemach finansowych tego klubu mówiło się od dłuższego czasu, lecz nikt nie spodziewał się dramatu o którym w ostatnich miesiącach było bardzo głośno.

    Nie kończą się problemy zasłużonego klubu. Władze ligi zareagowały, surowa kara faktem

    Wszystko przez potężne problemy finansowe. Przed sezonem brytyjska prasa spekulowała, czy zespół w ogóle będzie w stanie przystąpić do rozgrywek. Klub z powodu zaległości względem pracowników nie mógł dokonywać transferów, część piłkarzy złożyła wniosek o rozwiązanie umowy właśnie z powodu niewypłacalności klubu. Na domiar złego tuż przed pierwszym meczem dotychczasowy trener zrezygnował z misji wyciągnięcia zasłużonego klubu na prostą.

    Kobacki pozostał w klubie, z początku sezonu występował, lecz w ostatnich tygodniach nie gra z powodu urazu. Sytuacja Sheffield nie uległa poprawie, a odzwierciedleniem tego była sytuacja na murawie. Po rozegraniu 11 spotkań drużyna Polaka miała na koncie zaledwie sześć punktów, co oznacza ostatnią pozycję w ligowej tabeli. Na domiar złego klub zmaga się z problemami kadrowymi. Momentami wygląda to wręcz kuriozalnie, jak przed ostatnim meczem ligowym, gdy w kadrze nie było dostępnego żadnego bramkarza. Wówczas ratowano się awaryjnym wypożyczeniem Joe Lumleya z Bristol City.

    Właściciel klubu Dejphon Chansiri usilnie stara się znaleźć nowego kupca na klub, żądając przy tym kwoty 100 milionów funtów. Szansę na to, że ktoś zdecyduje się przejąć podmiot w tak tragicznej sytuacji wydają się nikłe. Klub złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, a Chansiri chciał, by władze przejął zarząd komisaryczny. Na to błyskawicznie zareagowały władze Championship.

    Liga w piątek w oficjalnym komunikacie ogłosiły kolejną karę dla Sheffield Wednesday. Klub Kobackiego został ukarany karą odjęcia 12 punktów, przez co w tym mają -6 punktów w ligowej tabeli. Szansę na cud w postaci utrzymania na drugim szczeblu rozgrywkowym stają się minimalne.

    Dwóch piłkarzy rywalizuje o piłkę na murawie stadionu, jeden zawodnik próbuje wyprzedzić drugiego, zbliżając się do linii bocznej boiska, w tle rozmyci zawodnicy i kolorowe trybuny.
    Olaf KobackiIMAGO/Steve Taylor/PPAUKNewspix.pl
    Fragment murala ściennego z wizerunkami osób o niewyraźnych, opisowych twarzach, na tle stadionu piłkarskiego Hillsborough. Budynek stadionu i jego nazwa dominują nad sceną, podkreślając sportowy i kulturowy charakter miejsca.
    Sheffield Wednesday znajduje się w tragicznej sytuacji finansowejCharley Atkins / SWNSNewspix.pl

