UEFA wraca do meczu Legii. Zwycięski gol pod lupą. Jest oficjalny komunikat

Aż do minionego czwartku Rafał Augustyniak miał na koncie zero goli zdobytych w tym sezonie. I zero w tym roku kalendarzowym. Ale starcie z Szachtarem należało do niego.

32-letni zawodnik pokonał bramkarza ekipy z Doniecka najpierw w 16. minucie fenomenalnym uderzeniem zza pola karnego. Dał w ten sposób prowadzenie warszawianom, którzy przystąpili do gry po trzech porażkach z rzędu. Nie sądził zapewne, że w tym spotkaniu czeka na niego jeszcze coś lepszego.

Augustyniak bohaterem kolejki w Lidze Konferencji. UEFA przesyła depeszę gratulacyjną

Tymczasem w czwartej minucie doliczonego czasu gry ten sam zawodnik huknął w samo "okienko" z rzutu wolnego, zapewniając Legii triumf 2:1. Uderzenie było absolutnie perfekcyjne. Bramkarz o skutecznej interwencji mógł tylko pomarzyć.

UEFA nominowała obie bramki Augustyniaka do miana najładniejszego trafienia 2. kolejki Ligi Konferencji. Takiego wyróżnienia doczekali się także Stratos Svarnas (gol dla Rakowa Częstochowa w meczu z Sigmą Ołomuniec) oraz Joaquin Panichelli (gol dla RC Strasbourg w starciu z Jagiellonią Białystok).

O rozstrzygnięciu plebiscytu decydowali internauci. Najwięcej wskazań otrzymała druga bramka Augustyniaka. Można w ciemno założyć, że o jego zwycięstwie przesądziły dwa aspekty - nie tylko maestria strzału, ale również fakt, że tym trafieniem odmienił losy spotkania w ostatnich fragmentach.

Po dwóch kolejkach zmagań w Lidze Konferencji legioniści plasują się na 18. miejscu w tabeli (na 36 zespołów). W pierwszej serii gier ulegli tureckiemu Samsunsporowi 0:1. Ich kolejnym rywalem będzie słoweński NK Celje (6 listopada, wyjazd).

