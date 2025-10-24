Partner merytoryczny: Eleven Sports

UEFA wraca do meczu Legii. Zwycięski gol pod lupą. Jest oficjalny komunikat

Łukasz Żurek

Taki mecz rozgrywa się zwykle raz w życiu. Rafał Augustyniak okazał się bohaterem czwartkowego spotkania Szachtar Donieck - Legia Warszawa (1:2). Zdobył dwie bramki fenomenalnej urody. Druga z nich, zdobyta w 90+4. minucie, została właśnie wybrana w plebiscycie UEFA najładniejszym golem 2. kolejki Ligi Konferencji.

Rafał Augustyniak
Rafał AugustyniakMateusz SobczakNewspix.pl

Aż do minionego czwartku Rafał Augustyniak miał na koncie zero goli zdobytych w tym sezonie. I zero w tym roku kalendarzowym. Ale starcie z Szachtarem należało do niego.

32-letni zawodnik pokonał bramkarza ekipy z Doniecka najpierw w 16. minucie fenomenalnym uderzeniem zza pola karnego. Dał w ten sposób prowadzenie warszawianom, którzy przystąpili do gry po trzech porażkach z rzędu. Nie sądził zapewne, że w tym spotkaniu czeka na niego jeszcze coś lepszego.

Augustyniak bohaterem kolejki w Lidze Konferencji. UEFA przesyła depeszę gratulacyjną

Tymczasem w czwartej minucie doliczonego czasu gry ten sam zawodnik huknął w samo "okienko" z rzutu wolnego, zapewniając Legii triumf 2:1. Uderzenie było absolutnie perfekcyjne. Bramkarz o skutecznej interwencji mógł tylko pomarzyć.

UEFA nominowała obie bramki Augustyniaka do miana najładniejszego trafienia 2. kolejki Ligi Konferencji. Takiego wyróżnienia doczekali się także Stratos Svarnas (gol dla Rakowa Częstochowa w meczu z Sigmą Ołomuniec) oraz Joaquin Panichelli (gol dla RC Strasbourg w starciu z Jagiellonią Białystok).

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

    O rozstrzygnięciu plebiscytu decydowali internauci. Najwięcej wskazań otrzymała druga bramka Augustyniaka. Można w ciemno założyć, że o jego zwycięstwie przesądziły dwa aspekty - nie tylko maestria strzału, ale również fakt, że tym trafieniem odmienił losy spotkania w ostatnich fragmentach.

    Po dwóch kolejkach zmagań w Lidze Konferencji legioniści plasują się na 18. miejscu w tabeli (na 36 zespołów). W pierwszej serii gier ulegli tureckiemu Samsunsporowi 0:1. Ich kolejnym rywalem będzie słoweński NK Celje (6 listopada, wyjazd).

    Z kapitańską opaską Rafał Augustyniak, bohater zwycięskiej konfrontacji z Szachtarem Donieck
    Liga Konferencji

      Szachtar Donieck - Legia Warszawa. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
      Piłkarz w białym stroju z numerem 8 i opaską kapitana biegnie po murawie stadionu, unosi ręce i wyraża radość po zdobytym golu, w tle widoczne są rozmyte trybuny i fragmenty boiska.
      Rafał Augustyniak£ukasz G¹gulskiPAP
      Piłkarz w białym stroju z numerem 8 i nazwiskiem Augustyniak na plecach wykonuje dynamiczny skok z zaciśniętą pięścią w uniesionej ręce, na tle stadionu z widocznymi kibicami i ławką rezerwowych.
      Rafał Augustyniak£ukasz G¹gulskiPAP
      Grupa piłkarzy Legii Warszawa w białych koszulkach w trakcie dynamicznej celebracji zdobytej bramki podczas meczu, jeden z zawodników unosi rękę w geście triumfu, pozostali przytulają się i uśmiechają.
      Rafał Augustyniak odbiera gratulacje od partnerów. Do siatki rywala trafił dwukrotnie £ukasz G¹gulskiPAP

