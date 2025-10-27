Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zillmann kończyła trening, gdy wydarzył się dramat. Ruszyła z pomocą, bohaterski wyczyn

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Katarzyna Zillmann nie przestaje zachwycać w "Tańcu z Gwiazdami". Dość powiedzieć, że w parze z Janją Lesar postrzegane są obecnie jako faworytki do sięgnięcia po Kryształową Kulę. Polska wioślarka w ostatnim czasie kradnie niemal całą uwagę mediów i to nie tylko w Polsce. A to nie pierwszy taki przypadek. Znalazła się ona w centrum uwagi, gdy ruszyła z heroiczną akcją ratunkową w trakcie jednego z treningów. Dość powiedzieć, że zapobiegła ona katastrofie.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar
Katarzyna Zillmann i Janja LesarALEKSANDER MAJDANSKI / NEWSPIX.PL /NEWSPIX.PLNewspix.pl

Kto by się spodziewał, że to Katarzyna Zillmann skradnie serca jury w trakcie obecnej edycji "Tańca z Gwiazdami", gdzie nie brakuje znanych i głośnych nazwisk z polskiego show-biznesu. Już sam fakt, że tańczy w parze jednopłciowej z Janją Lesar wywołał spore poruszenie. Zainteresowanie spotęgowały jeszcze jej świetne występy.

Katarzyna Zillmann w centrum zainteresowania mediów. Gorąco po tym, co zrobiła

Niemal od początku programu Zillmann i Lesar osiągają bardzo duże zdobycze punktowe, o jakich inne pary mogły tylko pomarzyć. Srebrna medalistka z Tokio błyskawicznie zaskarbiła sobie również sympatię widzów, o czym najlepiej świadczy fakt, że gładko przechodzi do kolejnych odcinków. Nie inaczej było w zeszłą niedzielę.

Gigantyczne poruszenie wywołał pocałunek Zillmann i Lesar, który naturalnie nie uszedł uwadze kamer. Jak pisze Anastazja Frank z redakcji "Pomponik" - "widziała go cała Polska". Scena z ich udziałem mocno spolaryzowała opinię publiczną - tym razem nie brakowało też krytycznych komentarzy.

Zobacz również:

Jakub Rzeźniczak
Sportowe życie

Niepokojące wyznanie Rzeźniczaka. I to w takim dniu, mówi o "poddaniu się"

Anna Dymarczyk
Anna Dymarczyk

    Katarzyna Zillmann znalazła się w centrum zainteresowania mediów po raz pierwszy już lata temu. Wszystko za sprawą jej heroicznego wyczynu.

    Heroiczny wyczyn Zillmann. Przed laty uratowała człowieka

    W trakcie treningu wioślarskiego w kwietniu 2017 roku zauważyła ona, że pewien młody człowiek rzucił się z mostu prosto do wody. Jej reakcja była błyskawiczna. Wioślarka dopłynęła do niego i próbowała wciągnąć na swój kajak. Silny prąd wciągnął jednak dwójkę pod wodę. Wówczas do akcji włączyli się policjanci z posterunku wodnego, którym udało się wyciągnąć ich z wody.

    Reprezentantka Polski "ze względu na wychłodzenie organizmu długo dochodziła do siebie w karetce i na przystani". Na szczęście mężczyznę, który rzucił się do wody, udało się uratować. Dzięki jej postawie uniknięto dramatu.

    Moim zdaniem nie zrobiłam niczego wielkiego. To był zwykły ludzki odruch. Starałam się pomóc człowiekowi, jak tylko umiałam. Najważniejsze, że wszystko dobrze się skończyło i jesteśmy cali
    komentowała wówczas swój wyczyn Zillmann

    Jedyną "ofiarą" został kajak Zillmann, który w wyniku akcji ratunkowej został doszczętnie zniszczony. Jej klub - AZS UMK Toruń tymczasowo wypożyczył jednak dla niej nowy sprzęt.

    Andrzej Wrona opowiedział o komentatorskim debiucie. "Łatwo siedzi się przed telewizorem...". WIDEOPolsat Sport

    Jej postawa została doceniona przez urzędników z jej rodzinnego miasta - Torunia. Spotkali się z nią zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz i dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki Mariola Soszyńska. Osobiście podziękowali wioślarce za bohaterską postawę. Zapowiedziano również, że samorząd sfinansuje zakup nowej "jedynki" dla bohaterki.

    --------

    W przypadku potrzeby udzielenia pomocy lub rozmowy z psychologiem, skorzystaj z jednego z poniższych numerów telefonów:

    Czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu telefon Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym - 800 702 222

    Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 121 212

    Możesz też odwiedzić stronę centrumwsparcia.pl

    W przypadku, gdy potrzebna jest natychmiastowa interwencja, zadzwoń na numer alarmowy 112.

    Zobacz również:

    Ewa Bilan-Stoch i Kamil Stoch
    Skoki Narciarskie

    Kamil Stoch prawie rok starał się o prezent dla żony. Wyjątkowy

    Tomasz Kalemba
    Tomasz Kalemba
    Dwie tancerki w trakcie dynamicznego występu z rekwizytem, eleganckie kostiumy i intensywne światła sceniczne w tle, ruch uchwycony w momencie przeciągania laski.
    Katarzyna Zillmann i Janja LesarAleksander MajdańskiNewspix.pl
    Wioślarz w sportowej koszulce z orzełkiem na tle biało-czerwonym podczas wyścigu na wodzie, intensywnie skupiony nad ruchem wiosła, w tle pozostali członkowie osady.
    Katarzyna ZillmannADAM NURKIEWICZGetty Images
    Dwie osoby w srebrnych, połyskujących kostiumach scenicznych rozmawiają i śmieją się podczas programu rozrywkowego, w tle inne osoby oraz scenografia z jasnym oświetleniem.
    Katarzyna Zillmann w "Tańcu z Gwiazdami"Paweł WrzecionAKPA

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja