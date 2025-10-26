Partner merytoryczny: Eleven Sports

W sobotę wieczór Zillmann potwierdziła krążące plotki. Nawet się z tym nie kryła

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Katarzyna Zillmann w związku ze świetnymi występami w "Tańcu z Gwiazdami" w połączeniu z jej bezkompromisowym podejściem do życia znalazła się w ostatnim czasie w centrum zainteresowania mediów, nie tylko w Polsce. W sobotni wieczór, na dzień przed emisją kolejnego odcinka programu w mediach społecznościowych potwierdziła krążące od jakiegoś czasu plotki.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar
Katarzyna Zillmann i Janja LesarMAJDANSKI ALEKSANDERNewspix.pl

Za półmetkiem obecnej edycji "Tańca z Gwiazdami" Katarzyna Zillmann i Janja Lesar mają zbudowaną już tak silną pozycję, że postrzegane są jako faworytki do triumfu i zgarnięcia Kryształowej Kuli. Tak typują, chociażby polscy bukmacherzy.

O Katarzynie Zillmann głośno nawet za granicą. Tak postrzegają Polkę

Sama wioślarka, która tańczy w parze jednopłciowej, stała się prawdziwym fenomenem i z dnia na dzień zyskuje kolejnych obserwujących w mediach społecznościowych. Jej występy w "Tańcu z Gwiazdami" odbiły się szerokim echem nie tylko w Polsce.

Za granicą oceniono ją m.in. jako nową queerową ikonę. Między innymi dzięki temu udało jej się osiągnąć kolejny sukces, którym pochwaliła się w mediach społecznościowych - na Instagramie od soboty obserwuje ją już 100 tysięcy użytkowników.

    Zillmann była tego dnia na Instagramie dość aktywna, publikując wiele treści. Zaczęło się od zaskakującego nagrania, na którym tańczy, choć nie w parze z Janją Lesar. "To jak queerbaiting tylko straightbaiting" - brzmiał udostępniony przez nią komentarz. Na tym nie koniec.

    Zillman i Lesar się z tym nie kryją. Tak trenują do "Tańca z Gwiazdami"

    Wieczorem postanowiła także potwierdzić krążące od jakiegoś czasu plotki. Zrobiła to, publikując nagranie ze swoją taneczną partnerką po jednym z treningów przed niedzielnym odcinkiem "Tańca z Gwiazdami".

    W kuluarach mówiło się, że wysokie oceny od jury i pochlebne komentarze w mediach społecznościowych są efektem wzmożonej pracy w trakcie treningów. Przez niektórych Zillmann i Lesar postrzegane są jako jedne z najciężej trenujących uczestniczek "TzG". Potwierdza to nagranie udostępnione przez wioślarkę.

    Kiedy wychodzimy z piwnicy (sali tanecznej) po tygodniu i spotyka nas słońce czujemy się jak istoty obce. Próby były ekstra. Lecimy dla Was jutro.
    brzmiał opis nagrania

    - Próby są super. Oprócz tego, że jesteśmy strasznie zaspane, jest cudownie. I teraz wybór między spaniem i spacerem jest dość trudny - odparła Janja Lesar, zapytana przez Katarzynę Zillmann o jej odczucia.

    Srebrna medalistka z Tokio jest postacią, która wywołuje dość mocną polaryzację. Mimo to chętnie pokazuje się w towarzystwie swojej partnerki - Julii Walczak. Nie wstydzi się również podejmować się tematów kontrowersyjnych, jak chociażby wiara i religia.

    Dwoje tancerzy w eleganckich strojach wykonuje dynamiczny układ taneczny na jasno oświetlonej scenie. W tle widoczne są rozświetlone schody oraz dekoracja w ciepłych barwach, a całość otoczona jest efektownym oświetleniem.
    Katarzyna Zillmann i Janja Lesar w "Tańcu z Gwiazdami"MAJDANSKI ALEKSANDERNewspix.pl
    Młoda osoba w krótkich włosach i sportowej kurtce siedzi wygodnie na kanapie, gestykulując ręką podczas rozmowy, w tle widoczne zielone rośliny doniczkowe.
    Katarzyna ZillmannPaweł WrzecionAKPA
    Dwie kobiety ubrane w przezroczyste, sceniczne stroje – jedna w czerwonym, druga w czarnym – tańczą razem na profesjonalnie oświetlonej scenie z futurystyczną oprawą świetlną w tle.
    Katarzyna Zillmann i Janja LesarAleksander MajdańskiNewspix.pl

