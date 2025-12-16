To stało się podczas gali FIFA. Jan Urban "zdradził" Lewandowskiego. Bez sentymentów

Trofea to nieodłączna część sportowej rywalizacji. Dla jednych są jedynie miłym dodatkiem, podczas gdy inni przykładają ogromną wagę do zdobywanych przez siebie wyróżnień. Nic dziwnego, że w obrębie wielu dyscyplin powstają plebiscyty, mające na celu wyłonienie najlepszych sportowców.

Nie inaczej jest oczywiście w świecie piłki nożnej. Sport ten cieszy się globalnym zainteresowaniem, a dyskusje na temat miana "najlepszego zawodnika na świecie" spędzają sen z powiek tysiącom kibiców.

Na to pytanie postanowili odpowiedzieć przedstawiciele światowej federacji futbolu FIFA, tworząc prestiżową galę The Best FIFA Football Awards. 16 grudnia poznaliśmy laureatów poszczególnych wyróżnień, przyznanych za osiągnięcia w dobiegającym końca roku 2025.

Niestety spośród nominowanych reprezentantów kraju nad Wisłą, ani jeden nie mógł cieszyć się ostatecznym triumfem. W tegorocznym głosowaniach polegli: Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny oraz Ewa Pajor.

The Best FIFA Football Awards. Tak głosowali Urban i Lewandowski

Tuż po zakończeniu gali FIFA udostępniła oficjalne wyniki głosowań, przeprowadzonych wśród wszystkich reprezentacji zrzeszonych pod szyldem światowej federacji. W każdej z nacji swój indywidualny głos oddać mógł zarówno selekcjoner, jak również kapitan. W imieniu "biało-czerwonych" swoje głosy oddali więc Robert Lewandowski oraz Jan Urban.

Kapitan reprezentacji Polski wykazał się sporą lojalnością względem kolegów. W przypadku nagrody dla najlepszego zawodnika wskazał on bowiem kolejno: Lamine'a Yamala, Raphinhę oraz Pedriego. Wśród najlepszych golkiperów sprawa wyglądała podobnie. Na szczycie swojej listy Lewandowski umieścił bowiem Wojciecha Szczęsnego, zaś tuż za jego plecami znalazł się Manuel Neuer. Dopiero na trzeciej pozycji "Lewy" umieścił ostatecznego zwycięzcę plebiscytu Gianluigi'ego Donnarummę.

Nieco inaczej do sprawy podszedł natomiast Jan Urban. Selekcjoner naszej reprezentacji dokonał swoistej "zdrady", bowiem na 1. miejscu jego listy kandydatów do nagrody najlepszego piłkarza roku 2025 pojawił się... Harry Kane, który sukcesywnie goni Lewandowskiego w kwestii osiągnięć, zdobytych w barwach Bayernu Monachium. Za plecami Anglika Urban uplasował natomiast Lamine'a Yamala orazVitinhę. W kwestii bramkarzy selekcjoner reprezentacji Polski postawił natomiast na: Thibauta Courtoisa, Emiliano Martineza oraz Gianluigi'ego Donnarummę.

Robert Lewandowski Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Jan Urban Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jan Urban i Robert Lewandowski w reprezentacji Polski Netherlands v Poland East News

Dembele i Bonmati zwycięzcami nagród FIFA Best Player Awards 2025 © 2025 Associated Press