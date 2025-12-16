Burza o Świątek i WOŚP. Decyzja warta 300 tys. Owsiak natychmiast nadał komunikat

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy co roku mobilizuje Polaków do wspólnej gry, której stawką jest między innymi poprawa jakości hospitalizacji w polskich szpitalach poprzez zakup nowoczesnej aparatury, a co za tym idzie bardziej skuteczna walka o życie pacjentów, zwłaszcza tych najmłodszych.

Od 2021 roku fundację Jerzego Owisiaka aktywnie wspiera Iga Świątek, co roku przekazując na licytację niezwykle cenne gadżety. Były to dotychczas przede wszystkim rakiety, dzięki którym odnosiła największe sukcesy na światowych kortach, a także widowiskowa, czerwona kreacja, w której błyszczała podczas turnieju WTA Finals w Cancun.

Wszystkie aukcje zainicjowane przez naszą tenisistkę pozwoliły zgromadzić dotąd astronomiczną kwotę wynoszącą 761 tysięcy złotych. I wiele wskazuje na to, że to wcale nie koniec.

Znaczna część tej kwoty - a dokładnie 300 300 zł - pochodzi z 2023 roku, gdy z okazji 31. finału WOŚP Iga Świątek zaserwowała wyjątkowy pakiet.

- W tym roku Iga Świątek przygotowała wyjątkową licytację umożliwiającą obejrzenie na żywo jej meczu w Roland Garros i osobiste spotkanie z nią. Oprócz rakiety z autografem, którą Iga wygrała Roland Garros i US Open w 2022 roku, Iga przekazuje podwójne zaproszenie na swój mecz pierwszej rundy we French Open w Paryżu na przełomie maja i czerwca 2023 roku. Po swoim meczu Iga spotka się ze zwycięzcą aukcji na krótkie spotkanie w kuluarach turnieju, kiedy to poza rozmową, możliwe będzie zrobienie sobie pamiątkowego zdjęcia i uzyskanie autografu czy personalnej dedykacji - można było przeczytać w opisie tamtej aukcji.

I wszystko obyłoby się bez większej historii, gdyby nie fakt, że nie wszystkim w smak był piękny gest obecnej wiceliderki światowego rankingu.

Iga Świątek wsparła WOŚP. A potem wybuchła burza. Jerzy Owsiak stanął w obronie

A mowa o Krzysztofie Wyszkowskim - znanym działaczu opozycji antykomunistycznej w czasach PRL, który w ostrych słowach zaatakował Igę Świątek za jej decyzję o ponownym wsparciu WOŚP.

Mówili, że ojciec porządny, a tu Jednak zwykła siemana tandeciara; szkoda…

I rozpętała się burza, która objęła nie tylko sekcję komentarzy pod postem, a tych pojawiło się ponad tysiąc. Były one w sporej części nieprzychylne dla samego autora.

Rozwiń

Po czterech godzinach do sprawy odniósł się także sam założyciel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy... przepraszając Igę Świątek, a także w ciepłych słowach wypowiadając się o jej ojcu - Tomaszu Świątku.

- Droga Igo, bardzo, bardzo przepraszam za wypowiedź Krzysztofa Wyszkowskiego. Jest bez znaczenia dla nas, ale wielu ludzi stając w Twojej obronie rozhuśtało tą głupią wypowiedź. Tyle razy mówimy, nie grasz, nie przeszkadzaj. Bardzo się cieszę, że Twoja rakieta szybuje, a to dopiero początek aukcji. Bardzo podziwiam jako rodzic także Twojego tatę, który jest obok Ciebie, bardzo podziwiam Cię za Twoją wytrwałość, bo wiem, jakie to trudne młodym ludziom zaproponować treningi, treningi i jeszcze raz treningi. Rób dalej swoje, bo robisz to fantastycznie, a ja, będąc już w wieku tak naprawdę Twojego dziadka, mogę tylko powiedzieć, jak bardzo smutnym jest, kiedy za mojej młodości wspaniałe idee Solidarności tak odważne i wiekopomne potrafią zardzewieć, a niektórzy ludzie potrafią je zniszczyć, zepsuć, poszarpać na drobne - napisał wówczas Jerzy Owsiak.

I dodał:

P.S. Życie płata figle, a Panu, Panie Wyszkowski powiem, bardzo nam Pan pomoże w tej licytacji

Rozwiń

Iga Świątek: Gra dla reprezentacji Polski to zawsze ogromna przyjemność. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek wsparła inicjatywę Jerzego Owsiaka, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy AFP AKPA

Jerzy Owsiak i Iga Świątek raz w roku rozgrywają doskonałą partię w mikście Łukasz Żurek AFP