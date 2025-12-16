Kolega Krychowiaka się wygadał. Nieoczekiwany zwrot, padła data potencjalnego powrotu

Przez lata Grzegorz Krychowiak stał się niekwestionowaną ikoną polskiej piłki. Urodzony w 1990 roku zawodnik od najmłodszych lat przewijał ponadprzeciętne umiejętności w uprawianej przez siebie dyscyplinie. Nic więc dziwnego, że bardzo szybko jego talentem zainteresowały się zagraniczne zespoły, w których to Krychowiak spędził niemalże całą zawodową karierę.

Krychowiak stał się również ważnym elementem piłkarskiej reprezentacji Polski. Z orzełkiem na piersi wybiegał on przeszło 100 razy, reprezentując nasz kraj na kilku naprawdę istotnych imprezach międzynarodowych. To on stał się chociażby jednym z bohaterów kultowego już Euro 2016.

Niestety, każda historia musi się kiedyś zakończyć. W przypadku Krychowiaka przypadło ono na 25 października 2025 roku, kiedy to 35-latek wybiegł na murawę w barwach... grającego w Lidze Okręgowej Mazura Radzymin. Mecz u boku takich osobistości jak Jakub Rzeźniczak czy Quebonafide, miał być pożegnalnym występem legendarnego reprezentanta Polski. Ten zdążył już nawet podziękować wszystkim swoim byłym zespołom, co niemalże każdy kibic odebrał jako definitywny koniec jego przygody z piłką nożną. Jeden z wymienionych wyżej panów zasiał jednak swoiste ziarnko nadziei na ponowne podziwianie wyczynów Krychowiaka.

Krychowiak wznowi piłkarską karierę? Słowa Rzeźniczaka dają nadzieję na rychły powrót

W rozmowie z portalem "Fakt" wspomniany wcześniej Jakub Rzeźniczak wyraził nadzieję, że Grzegorz Krychowiak nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i ponownie zamelduje się w szeregach Mazura Radzymin. Co więcej, dziewięciokrotny reprezentant Polski podał nawet datę ewentualnego powrotu swojego kolegi.

"W futbolu wszystko się zmieni bardzo szybko. Grzesiek wystąpił w kilku meczach i przekonamy się, co będzie dalej. Mam nadzieję, że będzie grał z nami jak najdłużej, ale nie wiem, jakie ma plany. Wszyscy liczymy, że w rundzie wiosennej znowu zobaczymy go na boisku w koszulce Mazura" - mówił Rzeźniczak.

Z pewnością takiego obrotu spraw nie spodziewali się kibice, którzy październikowy występ Krychowiaka uznali za definitywnie ostatni akord bogatej kariery byłego reprezentanta Polski. Po tak śmiałych słowach Rzeźniczaka zapewne wielu z nich będzie teraz z uwagą śledzić dalsze ruchy Krychowiaka.

