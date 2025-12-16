Koniec marzeń o trofeum. Nerwy w PlusLidze, gwizdy i dyskusje na koniec
JSW Jastrzębski Węgiel pozostaje w grze o ćwierćfinał TAURON Pucharu Polski. Brązowi medaliści ostatniej Ligi Mistrzów w ostatnich spotkaniach spisują się kapitalnie, a świetną formę udowodnili w rywalizacji z zespołem, który dopiero co sprawił wielką niespodziankę. W dodatku zamykając przeciwnikom drogę do marzeń o grze o Puchar Polski.
JSW Jastrzębski Węgiel w ostatnich kolejkach notował świetną serię. Poprawa sytuacji zdrowotnej w zespole przyniosła trzy zwycięstwa z rzędu. We wtorek drużyna Andrzeja Kowala znów pojawiła się w hali w najmocniejszym zestawieniu.
I szybko odskoczyła rywalom z Trójmiasta na trzy punkty. Energa Trefl zmniejszył straty, ale po błędzie Piotra Orczyka znów przegrywał wyraźnie, 10:13. Ten sam zawodnik po kilku minutach dał jednak drużynie remis 20:20, gdy w pojedynkę efektownie zablokował atak Łukasza Kaczmarka.
W końcówce gości pogrążyły jednak błędy. Najpierw w ataku pomylił się Alaksiej Nasewicz, a w ostatniej akcji w zagrywce Orczyk. Jastrzębianie zwyciężyli 25:23.
Jastrzębski Węgiel zdominował rywali. Łukasz Kaczmarek przyćmił Alaksieja Nasewicza
Energa Trefl również ostatnio notował dobre wyniki. Szczególnie efektowna była wygrana 3:0 z PGE GiEK Skrą Bełchatów, jedną z rewelacji sezonu. A spotkanie z JSW było dla gdańszczan szczególnie istotne - w końcu mierzyli się sąsiedzi, siódma i ósma drużyna ligowej tabeli.
Obie drużyny walczą o miejsce w czołowej ósemce, ale przed wtorkowym spotkaniem miały na horyzoncie również szansę na pierwszą szóstkę na półmetku fazy zasadniczej - a to wiąże się z udziałem w ćwierćfinałach TAURON Pucharu Polski.
Drugą partię ponownie dobrze otworzyli jednak gospodarze. Szybko uciekli na trzy punkty, a potem tej przewagi pilnowali. Prowadzili 13:8, w bloku efektownymi zagraniami popisywał się środkowy Anton Brehme.
Jastrzębianie dominowali też w ataku. Nie do zatrzymania w tej partii był Kaczmarek, a Nasewicz, atakujący rywali, skończył tylko dwie z sześciu piłek. Podopieczni Kowala rozbili gdański zespół 25:18.
Energa Trefl Gdańsk odpowiedział gospodarzom. Ważne rozstrzygnięcie w PlusLidze
Trzecia partia przyniosła zmianę. Od początku prowadzili bowiem goście. W szczytowym momencie prowadzili czterema punktami, 10:6. Z czasem jednak jastrzębianie straty zmniejszyli. Pomogła im podwójna zmiana rozgrywającego i atakującego.
W końcu gospodarze doprowadzili do remisu 18:18, a wielka była w tym zasługa libero Maksymiliana Graniecznego. Reprezentant Polski podbijał piłki w obronie kapitalnie, a w ofensywie przebudził się Michał Gierżot. Ale w końcówce decydujący okazał się Tobias Brand - najpierw przy siatce, a potem w polu zagrywki. I goście wygrali 25:23.
Czwarty set także rozpoczął się dobrze dla Energa Trefla. Nasewicz popisał się asem serwisowym, jego zespół miał trzy punkty przewagi. Ale jastrzębianie sumiennie odrabiali straty. Najpierw doprowadzili do remisu 11:11, a po chwili mieli trzy punkty przewagi.
Na boisku udanie zameldował się rezerwowy środkowy Jordan Zaleszczyk, rywale zaczęli popełniać błędy. W polu zagrywki swoje robił Nicolas Szerszeń, gospodarze opanowali sytuację i dopilnowali prowadzenia.
Mimo to pod koniec seta zrobiło się nerwowo, po jednej z decyzji sędziów na podstawie challenge'u w hali rozległy się gwizdy, a po chwili z arbitrem dyskutował trener Trefla Mariusz Sordyl. Jastrzębianie wygrali 25:23, cały mecz 3:1. A nagrodę dla MVP spotkania odebrał Benjamin Toniutti.
Wygrana JSW daje zespołowi awans na siódme miejsce w tabeli. Przed ostatnią kolejką pierwszej rundy fazy zasadniczej jastrzębianie zachowują szansę na grę w ćwierćfinale TAURON Pucharu Polski, ale muszą wyprzedzić jeszcze co najmniej jedną drużynę. Energa Trefl takich szans już nie ma.