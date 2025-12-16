Koniec marzeń o trofeum. Nerwy w PlusLidze, gwizdy i dyskusje na koniec

JSW Jastrzębski Węgiel w ostatnich kolejkach notował świetną serię. Poprawa sytuacji zdrowotnej w zespole przyniosła trzy zwycięstwa z rzędu. We wtorek drużyna Andrzeja Kowala znów pojawiła się w hali w najmocniejszym zestawieniu.

I szybko odskoczyła rywalom z Trójmiasta na trzy punkty. Energa Trefl zmniejszył straty, ale po błędzie Piotra Orczyka znów przegrywał wyraźnie, 10:13. Ten sam zawodnik po kilku minutach dał jednak drużynie remis 20:20, gdy w pojedynkę efektownie zablokował atak Łukasza Kaczmarka.

W końcówce gości pogrążyły jednak błędy. Najpierw w ataku pomylił się Alaksiej Nasewicz, a w ostatniej akcji w zagrywce Orczyk. Jastrzębianie zwyciężyli 25:23.

Jastrzębski Węgiel zdominował rywali. Łukasz Kaczmarek przyćmił Alaksieja Nasewicza

Energa Trefl również ostatnio notował dobre wyniki. Szczególnie efektowna była wygrana 3:0 z PGE GiEK Skrą Bełchatów, jedną z rewelacji sezonu. A spotkanie z JSW było dla gdańszczan szczególnie istotne - w końcu mierzyli się sąsiedzi, siódma i ósma drużyna ligowej tabeli.

Obie drużyny walczą o miejsce w czołowej ósemce, ale przed wtorkowym spotkaniem miały na horyzoncie również szansę na pierwszą szóstkę na półmetku fazy zasadniczej - a to wiąże się z udziałem w ćwierćfinałach TAURON Pucharu Polski.

Drugą partię ponownie dobrze otworzyli jednak gospodarze. Szybko uciekli na trzy punkty, a potem tej przewagi pilnowali. Prowadzili 13:8, w bloku efektownymi zagraniami popisywał się środkowy Anton Brehme.

Jastrzębianie dominowali też w ataku. Nie do zatrzymania w tej partii był Kaczmarek, a Nasewicz, atakujący rywali, skończył tylko dwie z sześciu piłek. Podopieczni Kowala rozbili gdański zespół 25:18.

Energa Trefl Gdańsk odpowiedział gospodarzom. Ważne rozstrzygnięcie w PlusLidze

Trzecia partia przyniosła zmianę. Od początku prowadzili bowiem goście. W szczytowym momencie prowadzili czterema punktami, 10:6. Z czasem jednak jastrzębianie straty zmniejszyli. Pomogła im podwójna zmiana rozgrywającego i atakującego.

W końcu gospodarze doprowadzili do remisu 18:18, a wielka była w tym zasługa libero Maksymiliana Graniecznego. Reprezentant Polski podbijał piłki w obronie kapitalnie, a w ofensywie przebudził się Michał Gierżot. Ale w końcówce decydujący okazał się Tobias Brand - najpierw przy siatce, a potem w polu zagrywki. I goście wygrali 25:23.

Czwarty set także rozpoczął się dobrze dla Energa Trefla. Nasewicz popisał się asem serwisowym, jego zespół miał trzy punkty przewagi. Ale jastrzębianie sumiennie odrabiali straty. Najpierw doprowadzili do remisu 11:11, a po chwili mieli trzy punkty przewagi.

Na boisku udanie zameldował się rezerwowy środkowy Jordan Zaleszczyk, rywale zaczęli popełniać błędy. W polu zagrywki swoje robił Nicolas Szerszeń, gospodarze opanowali sytuację i dopilnowali prowadzenia.

Mimo to pod koniec seta zrobiło się nerwowo, po jednej z decyzji sędziów na podstawie challenge'u w hali rozległy się gwizdy, a po chwili z arbitrem dyskutował trener Trefla Mariusz Sordyl. Jastrzębianie wygrali 25:23, cały mecz 3:1. A nagrodę dla MVP spotkania odebrał Benjamin Toniutti.

Wygrana JSW daje zespołowi awans na siódme miejsce w tabeli. Przed ostatnią kolejką pierwszej rundy fazy zasadniczej jastrzębianie zachowują szansę na grę w ćwierćfinale TAURON Pucharu Polski, ale muszą wyprzedzić jeszcze co najmniej jedną drużynę. Energa Trefl takich szans już nie ma.

Energa Trefl Gdańsk - PGE GiEK Skra Bełchatów. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Moustapha M'Baye, środkowy Energa Trefla Gdańsk Adam War¿awa PAP

Benjamin Toniutti, rozgrywający JSW Jastrzębskiego Węgla AFP

Łukasz Kaczmarek, atakujący JSW Jastrzębskiego Węgla Grzegorz Wajda/REPORTER Reporter