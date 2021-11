30-latka zakończyła rok na 205. miejscu w rankingu WTA. Wygrała turniej ITF w Moskwie, a w Kazaniu dotarła do finału. Brała udział w kwalifikacjach US Open, Wimbledonu i French Open, lecz nie przebiła się do turnieju głównego.

Sezon 2021 Radwańska ma już za sobą. Obecnie wypoczywa na wakacjach na Arubie - wyspie położonej na Morzu Karaibskim.



Zawodniczka zdjęciami z pobytu regularnie chwali się w mediach społecznościowych. - Pocztówka z raju - napisała pod najnowszym zdjęciem, opublikowanym w serwisie Instagram.



Reklama

Instagram Post

Fotografie cieszą się wielką popularnością. Nie brak pod nimi komentarzy internautów.



C