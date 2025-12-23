Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zaraz Wigilia, a tu komunikat od Lewandowskiej. Nie mogła już dłużej czekać

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

W sieci pojawiły się zdjęcia prosto z lotniska, dokumentujące przylot Roberta Lewandowskiego i jego rodziny do Polski. Donoszono, że to właśnie w ojczyźnie piłkarz i jego najbliżsi spędzą wspólnie święta Bożego Narodzenia. Wszystko niejako potwierdza żona "Lewego". O 6 rano na dzień przed Wigilią nadała w mediach społecznościowych komunikat. Nie mogła dłużej czekać i ogłosiła, co wydarzy się już niebawem.

Dwie osoby, mężczyzna i kobieta, stoją razem na tle panoramy miasta, oboje uśmiechnięci i elegancko ubrani. W okrągłym wycinku widać kobietę ubraną w niebieską bluzę, stojącą w pomieszczeniu, prawdopodobnie w kuchni.
Robert Lewandowski spędza święta Bożego Narodzenia wraz z rodziną w PolsceMatt Roberts/Shutterstock/instagram.com/annalewandowskaEast News

Przed kilkoma dniami Robert Lewandowski zaskoczył wielu, niespodziewanie pojawiając się na Okęciu. Okazało się, że jego przylot do Polski związany był ze zobowiązaniami ambasadorskimi. Piłkarz reprezentacji Polski i Barcelony wziął udział w gali z okazji 70-lecia Totalizatora Sportowego. Przy tej okazji, wraz z innymi sportowcami, spotkał się też z ministrem Radosławem Sikorskim, z rąk którego odebrał medal "Bene Merito" w uznaniu za działania wzmacniające pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

Zaraz po imprezie "Lewy" z powrotem wsiadł na pokład samolotu i wrócił do Barcelony, by razem z drużyną przygotować się do ostatniego meczu ligowego w tym roku. W wygranym przez "Dumę Katalonii" spotkaniu z Villarrealem (2:0) wszedł na boisko w drugiej połowie gry.

Okazuje się, że niedługo później Lewandowski raz jeszcze musiał się spakować i udać na lotnisko. Tym razem już w towarzystwie żony i dzieci. Razem wybrali się do Polski, by wspólnie z całą rodziną spędzić święta Bożego Narodzenia. Niedługo później Anna Lewandowska nadała w mediach społecznościowych komunikat.

    Anna Lewandowska potwierdza. "Będzie się dużo działo"

    W ferworze świątecznych przygotowań Anna Lewandowska nie zapomina o tym, jak ważna jest codzienna aktywność fizyczna. Z samego rana połączyła się z fanami prosto z domowej kuchni, by zapewnić, że na trening niemal zawsze znajdzie czas, nawet gdy Wigilia za pasem.

    Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, u mnie 6 rano, a ja uciekam na trening
    - rozpoczęła obwieszczenie.

    "Dzisiaj crossfit z moimi dziewczynami już w Polsce. Tak że słuchajcie, postanowienie jest takie, żeby nie odpuścić w te święta. Będę tutaj trenowała sobie, bo się przygotowuję też do pewnego turnieju hyrox" - przekazała.

    Nie mogła też dłużej czekać, by pochwalić się czymś jeszcze. "Ale poza tym, kochani, 29. startuję z wyzwaniem kick the barre, nowy program, który ukaże się w aplikacji. Dużo będzie się działo wokół właśnie tego treningu. (...) Nowy program, nowy challenge i jedziemy. Zaczynamy od nowego roku z dużym wyzwaniem. (...) Będzie się dużo działo" - obwieściła radośnie.

    Kobieta w niebieskiej bluzie stoi w nowoczesnej kuchni z jasnymi szafkami, patrzy w kierunku kamery i uśmiecha się delikatnie, na dole obrazu wyświetla się napis dzień dobry dzień dobry.
    Anna Lewandowska zamieściła komunikatinstagram.com/annalewandowskahpba/ESP/Instagram

    Niedługo później raz jeszcze odezwała się do fanów. Tym razem opublikowała wideo z siłowni. Niejako wyjaśniła w nim swoje motywacje, dla których tak konsekwentnie dba o formę. To wszystko, w sporej mierze, dla córek. "Mają tylko jedną matkę. Zadbaj o nią. Najlepszym przykładem, jaki możesz dać, jest trwanie w tym, choć nie jest to łatwe" - przekazała. "Pokaż im, czego wymaga spełnianie marzeń" - podsumowała.

    Mężczyzna w eleganckim granatowym smokingu z muchą oraz kobieta w czarnej, błyszczącej sukni stoją razem na tle ścianki z logotypami, oboje uśmiechnięci, w klimacie gali.
    Robert Lewandowski i Anna LewandowskaFRANCK FIFE / AFPAFP
    Anna Lewandowska na meczu Barcelony
    Anna Lewandowska na meczu BarcelonyUrbanandsport/NurPhoto AFP

