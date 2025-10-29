Donald Trump od lat uchodzi za jednego z największych entuzjastów golfa wśród amerykańskich polityków. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie tylko sam spędza długie godziny na polach golfowych, lecz także uczynił z tego sportu ważny element swojego stylu życia i marki. W jego posiadaniu znajduje się kilka prestiżowych kompleksów golfowych na całym świecie, a on sam regularnie organizuje turnieje, w których bierze udział elita biznesu i sportu.

Co ciekawe, zamiłowanie do golfa Donald Trump przekazał również swojej wnuczce, Kai Trump, z którą często pojawia się na polu. Oboje są regularnie widywani podczas wspólnych treningów i nieformalnych rozgrywek, a zdjęcia z tych spotkań młoda zawodniczka chętnie publikuje w mediach społecznościowych. Kadrami z wnuczką w sieci chętnie chwali się także Trump, który w przeszłości nie raz powtarzał, jak utalentowaną jest ona zawodniczką.

Wnuczka Donalda Trumpa gotowa na debiut w LGPA Tour

Kai Trump, najstarsza córka Donalda Trumpa Juniora i Vanessy Haydon, od lat konsekwentnie rozwija swoją pasję sportową. Golf trenuje od dziecka, a jej talent został szybko dostrzeżony w środowisku młodych zawodniczek. Pierwszym dużym sukcesem Amerykanki był triumf w klubowych mistrzostwach kobiet w West Palm Beach, który otworzył jej drogę do kolejnych występów w prestiżowych turniejach.

Popularność Kai wzrosła jednak nie tylko dzięki sportowym osiągnięciom - w 2024 roku aktywnie wspierała kampanię prezydencką swojego dziadka, co przysporzyło jej rozgłosu i ogromnej liczby obserwujących. Dziś profil Kai Trump na Instagramie śledzi już ponad 2,5 miliona osób, a sama 18-latka wykorzystuje swoje zasięgi do promowania zdrowego stylu życia i aktywności sportowej wśród młodych kobiet.

Teraz przed Kai kolejne wielkie wyzwanie. W połowie listopada zadebiutuje w zawodach organizowanych pod patronatem Ladies Professional Golf Association (LPGA). Turniej odbędzie się w dniach 13-16 listopada na malowniczym polu Pelican Golf Club w Belleair na Florydzie, jednym z najbardziej znanych kompleksów golfowych w tej części Stanów Zjednoczonych.

Będzie to pierwszy występ 18-latki w tak prestiżowych rozgrywkach, a zaproszenie do udziału w nich otrzymała od sponsorów wydarzenia. Organizatorzy podkreślają, że obecność wnuczki prezydenta USA może nie tylko przyciągnąć uwagę mediów, lecz także pomóc w popularyzacji golfa wśród młodszego pokolenia.

Donald Trump zaraził swoją wnuczkę Kai miłością do golfa Giorgio VIERA / AFP, AA/ABACA/Abaca/East News East News

Donald Trump z wnuczką Kai Pool Getty Images

Donald Trump z wnuczką Kai KEVIN DIETSCH Getty Images