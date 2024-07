Niesamowite, co zrobił syn Rozenek i to na oczach Lewandowskiej. Ale popis

Gwiazdy na prywatnym koncercie Nicole Scherzinger

Cóż to było za wydarzenie! Znani i lubiani spotkali się w jednym miejscu, by cieszyć oczy i uszy występem Nicole Scherzinger, liderki zespołu Pussycat Dolls, który w 2019 roku wrócił do koncertowania. Występ w ramach swoich urodzin zorganizował jeden z bogatych Polaków, Paweł Marchewka. Wydarzenie odbyło się w Palais Bulles, czyli Bańkowym Pałacu na Lazurowym Wybrzeżu.