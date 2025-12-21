Partner merytoryczny: Eleven Sports

Show Artura Szpilki na KSW 113. Partnerka nie wytrzymała, polały się łzy

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Artur Szpilka ponownie udowodnił, że potrafi skraść show jeszcze przed rozpoczęciem walki. Przed pojedynkiem z Michalem Martinkiem na gali XTB KSW 113 były bokser pojawił się na scenie w stroju więźnia, nawiązując do swojej burzliwej przeszłości. Spektakularne "intro" wywołało ogromne emocje na trybunach, w oczach Kamili Wybrańczyk pojawiły się łzy.

Po lewej stronie kobieta z mokrymi od łez oczami patrzy na scenę, na prawej stronie mężczyzna w pomarańczowym kombinezonie, z zakrytą twarzą, prowadzony przez ochroniarzy w kaskach i z tarczami. Sytuacja rozgrywa się podczas publicznego wydarzenia, pra...
Kamila Wybrańczyk nie kryła wzruszenia przed walką Artura Szpilki na KSW 113Twitter/KSW_MMAmateriał zewnętrzny

Artur Szpilka to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskich sportów walki. Były pretendent do tytułu mistrza świata w boksie zawodowym przez lata budował swoją markę w wadze ciężkiej, mierząc się z czołówką światowych ringów. Polak zapisał na koncie wiele zwycięstw, walki o najwyższą stawkę i ogromną popularność, która wykraczała daleko poza środowisko stricte bokserskie.

Po zakończeniu przygody z ringiem Szpilka zdecydował się na odważny krok i przeszedł do MMA. Podpisanie kontraktu z KSW było jednym z najgłośniejszych transferów w historii polskiej federacji. Początki w nowej formule nie były łatwe, ale "Szpila" z każdą kolejną walką udowadniał, że traktuje MMA poważnie i konsekwentnie się rozwija.

Artur Szpilka: Dalej są momenty, gdzie potrafię się odpalićPiotr WitwickiINTERIA.PL

Artur Szpilka doprowadził partnerkę do łez. Sceny przed walką z Martinkiem

Od zawsze znakiem rozpoznawczym Artura było show. Już w przeszłości niejednokrotnie przyciągał uwagę kibiców jeszcze przed wejściem do oktagonu, budując atmosferę wokół swoich pojedynków. Szczególnie zapadło w pamięć jego wyjście do walki z Arkadiuszem Wrzoskiem na gali KSW 94, które było szeroko komentowane i stało się jednym z najbardziej charakterystycznych "intro" w historii organizacji.

Przed galą XTB KSW 113 Szpilka postanowił jednak pójść o krok dalej i przygotował jeszcze bardziej spektakularny występ. Przed walką z Michalem Martinkiem pojawił się na scenie w stroju więźnia, z twarzą częściowo zasłoniętą chustką oraz skutymi kajdankami dłońmi i kostkami. Towarzyszyli mu statyści przebrani za policjantów, a całe wejście było wyraźnym nawiązaniem do jego trudnej przeszłości. Emocji nie kryła Kamila Wybrańczyk, która z trybun reagowała bardzo żywiołowo na ten symboliczny moment. W ten sposób "Szpila" chciał bowiem nawiązać do swojej trudnej przeszłości.

Dwóch mężczyzn w kaskach ochronnych i pomarańczowych kurtkach rozgrywa sytuację na scenie sportowej, jeden klęczy przed drugim na tle logotypu KSW oraz elementów scenografii imprezy.
Artur Szpilka przed walką na KSW 113Twitter/KSW_MMAmateriał zewnętrzny

Sama walka była już czystą sportową historią. W drugiej rundzie Szpilka trafił potężnym lewym, posłał rywala na deski i serią ciosów w parterze zmusił sędziego do przerwania pojedynku, notując czwarte zwycięstwo w KSW.

    Zawodnik MMA z licznymi tatuażami na ciele stoi w klatce po zakończonej walce, wokół niego ekipa techniczna oraz ochrona, w tle rozświetlona arena z publicznością.
    Artur SzpilkaKSWmateriały prasowe
    Artur Szpilka
    Artur SzpilkaAdam Jankowski/REPORTEREast News
    Artur Szpilka
    Artur SzpilkaAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News

