Artur Szpilka to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskich sportów walki. Były pretendent do tytułu mistrza świata w boksie zawodowym przez lata budował swoją markę w wadze ciężkiej, mierząc się z czołówką światowych ringów. Polak zapisał na koncie wiele zwycięstw, walki o najwyższą stawkę i ogromną popularność, która wykraczała daleko poza środowisko stricte bokserskie.

Po zakończeniu przygody z ringiem Szpilka zdecydował się na odważny krok i przeszedł do MMA. Podpisanie kontraktu z KSW było jednym z najgłośniejszych transferów w historii polskiej federacji. Początki w nowej formule nie były łatwe, ale "Szpila" z każdą kolejną walką udowadniał, że traktuje MMA poważnie i konsekwentnie się rozwija.

Artur Szpilka: Dalej są momenty, gdzie potrafię się odpalić Piotr Witwicki INTERIA.PL

Artur Szpilka doprowadził partnerkę do łez. Sceny przed walką z Martinkiem

Od zawsze znakiem rozpoznawczym Artura było show. Już w przeszłości niejednokrotnie przyciągał uwagę kibiców jeszcze przed wejściem do oktagonu, budując atmosferę wokół swoich pojedynków. Szczególnie zapadło w pamięć jego wyjście do walki z Arkadiuszem Wrzoskiem na gali KSW 94, które było szeroko komentowane i stało się jednym z najbardziej charakterystycznych "intro" w historii organizacji.

Przed galą XTB KSW 113 Szpilka postanowił jednak pójść o krok dalej i przygotował jeszcze bardziej spektakularny występ. Przed walką z Michalem Martinkiem pojawił się na scenie w stroju więźnia, z twarzą częściowo zasłoniętą chustką oraz skutymi kajdankami dłońmi i kostkami. Towarzyszyli mu statyści przebrani za policjantów, a całe wejście było wyraźnym nawiązaniem do jego trudnej przeszłości. Emocji nie kryła Kamila Wybrańczyk, która z trybun reagowała bardzo żywiołowo na ten symboliczny moment. W ten sposób "Szpila" chciał bowiem nawiązać do swojej trudnej przeszłości.

Sama walka była już czystą sportową historią. W drugiej rundzie Szpilka trafił potężnym lewym, posłał rywala na deski i serią ciosów w parterze zmusił sędziego do przerwania pojedynku, notując czwarte zwycięstwo w KSW.

