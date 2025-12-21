Eksżona legendy wzięła potajemny ślub. Niedawno świętowała narodziny dziecka
Gisele Bundchen ponownie powiedziała "tak". Legendarna modelka, znana kibicom na całym świecie jako była żona futbolisty amerykańskiego Toma Brady'ego, wzięła kameralny ślub z Joaquimem Valente, instruktorem jiu-jitsu. Uroczystość odbyła się na początku grudnia na Florydzie i otworzyła dla Bundchen kolejny ważny rozdział w życiu.
O Gisele Bundchen zrobiło się wyjątkowo głośno w sportowym środowisku w momencie, gdy związała się z Tomem Brady'm - legendą futbolu amerykańskiego i jednym z najwybitniejszych rozgrywających w historii NFL. Ich relacja szybko stała się medialnym fenomenem, łącząc świat mody i sportu na niespotykaną dotąd skalę. Para przez lata uchodziła za jedną z najbardziej wpływowych i rozpoznawalnych w show-biznesie. Wzięli ślub w 2009 roku i doczekali się dwójki dzieci, tworząc wizerunek niemal idealnej rodziny. Z czasem jednak ich drogi zaczęły się rozchodzić, a różnice dotyczące stylu życia i priorytetów doprowadziły do rozwodu, który ogłoszono w 2022 roku.
Gisele Bundchen wzięła ślub z Joaquimem Valente
Po rozstaniu z Brady'm modelka skupiła się na dzieciach i własnym rozwoju, jednak dość szybko w jej życiu pojawił się nowy mężczyzna. Gisele związała się z Joaquimem Valente, instruktorem jiu-jitsu pochodzącym z Brazylii. Poznali się, gdy zapisywała swojego syna na treningi, a z czasem sama zaczęła uczęszczać na zajęcia. Początkowo łączyła ich jedynie przyjaźń, a Bundchen konsekwentnie chroniła swoją prywatność, zaprzeczając plotkom o romansie. Dopiero z czasem relacja przerodziła się w coś poważniejszego, co w lutym 2024 roku potwierdził magazyn "PEOPLE".
Kolejnym ważnym momentem w ich życiu były narodziny wspólnego dziecka. W styczniu 2025 roku Gisele i Joaquim powitali na świecie syna, którego imienia do tej pory nie ujawnili publicznie. Pojawienie się dziecka jeszcze bardziej umocniło ich związek i stało się symbolem nowego etapu w życiu modelki.
Teraz Gisele Bundchen ponownie stanęła na ślubnym kobiercu. Tym razem u boku Joaquima Valente. Para pobrała się na początku grudnia podczas kameralnej ceremonii na Florydzie. Jak informuje TMZ, licencja ślubna została wydana 1 grudnia, a sama uroczystość odbyła się dwa dni później w ich domu w Surfside. Ślub miał intymny charakter i odbył się w gronie rodziny oraz najbliższych przyjaciół, bez medialnego rozgłosu. Modelka po raz kolejny udowodniła, że mimo światowej sławy potrafi celebrować najważniejsze momenty życia na własnych zasadach.