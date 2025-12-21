O Gisele Bundchen zrobiło się wyjątkowo głośno w sportowym środowisku w momencie, gdy związała się z Tomem Brady'm - legendą futbolu amerykańskiego i jednym z najwybitniejszych rozgrywających w historii NFL. Ich relacja szybko stała się medialnym fenomenem, łącząc świat mody i sportu na niespotykaną dotąd skalę. Para przez lata uchodziła za jedną z najbardziej wpływowych i rozpoznawalnych w show-biznesie. Wzięli ślub w 2009 roku i doczekali się dwójki dzieci, tworząc wizerunek niemal idealnej rodziny. Z czasem jednak ich drogi zaczęły się rozchodzić, a różnice dotyczące stylu życia i priorytetów doprowadziły do rozwodu, który ogłoszono w 2022 roku.

Aluron CMC Warta Zawiercie - Osaka Bluteon. Skrót meczu Polsat Sport

Gisele Bundchen wzięła ślub z Joaquimem Valente

Po rozstaniu z Brady'm modelka skupiła się na dzieciach i własnym rozwoju, jednak dość szybko w jej życiu pojawił się nowy mężczyzna. Gisele związała się z Joaquimem Valente, instruktorem jiu-jitsu pochodzącym z Brazylii. Poznali się, gdy zapisywała swojego syna na treningi, a z czasem sama zaczęła uczęszczać na zajęcia. Początkowo łączyła ich jedynie przyjaźń, a Bundchen konsekwentnie chroniła swoją prywatność, zaprzeczając plotkom o romansie. Dopiero z czasem relacja przerodziła się w coś poważniejszego, co w lutym 2024 roku potwierdził magazyn "PEOPLE".

Kolejnym ważnym momentem w ich życiu były narodziny wspólnego dziecka. W styczniu 2025 roku Gisele i Joaquim powitali na świecie syna, którego imienia do tej pory nie ujawnili publicznie. Pojawienie się dziecka jeszcze bardziej umocniło ich związek i stało się symbolem nowego etapu w życiu modelki.

Teraz Gisele Bundchen ponownie stanęła na ślubnym kobiercu. Tym razem u boku Joaquima Valente. Para pobrała się na początku grudnia podczas kameralnej ceremonii na Florydzie. Jak informuje TMZ, licencja ślubna została wydana 1 grudnia, a sama uroczystość odbyła się dwa dni później w ich domu w Surfside. Ślub miał intymny charakter i odbył się w gronie rodziny oraz najbliższych przyjaciół, bez medialnego rozgłosu. Modelka po raz kolejny udowodniła, że mimo światowej sławy potrafi celebrować najważniejsze momenty życia na własnych zasadach.

Gisele Bundchen William Volcov / BRAZIL PHOTO PRESS AFP

Gisele Bundchen Taylor Hill Getty Images

Tom Brady i Gisele Bundchen AFP