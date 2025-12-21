Hiszpanie zgodni jak nigdy, chodzi o Lewandowskiego. Los Polaka niemal pewny

Po 17 rozegranych meczach FC Barcelona dzierży miano lidera hiszpańskiej La Ligi. Co więcej, Katalończycy zdołali wypracować kilkupunktową przewagę nad 2. w tabeli Realem Madryt. Zaliczka ta nie jest jednak na tyle wysoka, aby piłkarze "Dumy Katalonii" mogli sobie pozwolić na moment dekoncentracji.

W sobotę "Królewscy" wygrali swoje spotkanie, co oznacza, że obecnie ich strata do Barcelony wynosi raptem 1 "oczko". Szanse na ponowne umocnienie swojej pozycji piłkarze Hansiego Flicka otrzymają już 21 grudnia, kiedy to rozegrają arcyważny mecz z będącym w na 3. miejscu w tabeli Villarrealem.

Piłkarze tej drużyny prezentowali się ostatnio chimerycznie. W lidze zanotowali oni serię 6 wygranych spotkań z rzędu. Na innych frontach "Żółtej Łodzi Podwodnej" idzie jednak nieco gorzej, czego dowodem są dwie porażki z FC Kopenhagą (2:3 w Lidze Mistrzów) oraz Racingiem Santander (1:2 w Pucharze Króla).

"Wyrok" ws. Lewandowskiego. Hiszpanie nie mieli litości dla Polaka

Przed niedzielnym spotkaniem kibice z kraju nad Wisłą zapewne zadają sobie jedno, dość zasadne pytanie - czy w starciu z Villarrealem będziemy mogli zobaczyć wyczyny Roberta Lewandowskiego? Polak coraz częściej pełni bowiem rolę zawodnika rezerwowego, a z powodu drobnego urazu nie pojawił się on w kadrze meczowej podczas pucharowego starcia z Guadalajarą.

Niestety, hiszpańskie media nie mają zbyt dobrych wieści dla kibiców talentu Lewandowskiego. W przedmeczowych przewidywaniach większość cenionych portali jednogłośnie umieściła 37-latka z kraju nad Wisłą na ławce rezerwowych.

Zdaniem tamtejszych dziennikarzy, "na szpicy" wystąpi tym meczu Ferran Torres. Ciężko się dziwić takim werdyktom. 25-letni Hiszpan jest bowiem w fenomenalnej formie strzeleckiej, czego dobitnym dowodem jest zdobycie 11 goli w 17 kolejkach La Ligi. Łącznie w tym sezonie Ferran ma na swoim koncie 12 trafień w 21 rozegranych meczach. Wybór hiszpańskiego napastnika wydaje się więc oczywisty.

Tak prezentują się potencjalne składy Barcelony na mecz z Villarrealem:

"Mundo Deportivo": Joan Garcia - Alejandro Balde, Gerard Martin, Pau Cubarsi, Jules Kounde - Frenkie de Jong, Raphinha, Eric Garcia - Marcus Rashford, Ferran Torres, Lamine Yamal

"Sport.es": Joan Garcia - Alejandro Balde, Gerard Martin, Pau Cubarsi, Jules Kounde - Frenkie de Jong, Fermin Lopez, Eric Garcia - Raphinha, Ferran Torres, Lamine Yamal

"Marca": Joan Garcia - Alejandro Balde, Gerard Martin, Pau Cubarsi, Jules Kounde - Frenkie de Jong, Fermin Lopez, Eric Garcia - Raphinha, Ferran Torres, Lamine Yamal

"As.com": Joan Garcia - Alejandro Balde, Gerard Martin, Pau Cubarsi, Jules Kounde - Frenkie de Jong, Fermin Lopez, Eric Garcia - Raphinha, Ferran Torres, Lamine Yamal

Robert Lewandowski Piero Cruciatti / AFP AFP

Ferran Torres MANAURE QUINTERO / AFP AFP

Robert Lewandowski ALBERTO GARDIN East News

FC Barcelona – Athletic Bilbao. Skrót meczu [WIDEO] Eleven Sports