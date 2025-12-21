Partner merytoryczny: Eleven Sports

Aluron CMC Warta Zawiercie - Volei Renata. O której i gdzie obejrzeć? [NA ŻYWO, TV]

Oprac.: Maciej Brzeziński

W niedzielę siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie zmierzą się z Volei Renata w meczu o 3. miejsce Klubowych Mistrzostw Świata. Stawką tego meczu będzie brązowy medal tych rozgrywek. O której godzinie grają siatkarze z Zawiercia? Gdzie obejrzeć mecz Aluron CMC Warta Zawiercie - Volei Renata. Siatkówka. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Mecz Aluron CMC Warta Zawiercie - Volei Renata w ramach meczu o 3. miejsce Klubowych Mistrzostw Świata 2025 zostanie rozegrany w niedzielę o godzinie 19:00. Transmisję na żywo z tego spotkania w całości będzie można obejrzeć na kanale Polsatu Sport 2. Do tego dostępny będzie również stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Drużyna Aluron CMC Warty Zawiercie jako pierwszy polski zespół od 2018 roku zdecydował się na wzięcie udziału w Klubowych Mistrzostwach Świata. Podopieczni Michała Winiarskiego przemknęli przez fazę grupową zmagań jak burza, pokonując po drodze brazylijski klub Volei Renata 3:2, katarski Al-Rayyan Sports Club 3:0 oraz kolejnego przedstawiciela z Brazylii, Praia Clube 3:0, dzięki czemu z 1. miejsca zameldowali się w półfinale.

W nim rywalem był klub Osaka Bluteon, który w swojej grupie zajął drugie miejsce. Zespół z Japonii rozegrał świetne spotkanie przeciwko wicemistrzom Polski i wygrał 3:0. W sobotę w Belem w Brazylii drużyna Michała Winiarskiego nie miała zbyt wiele do powiedzenia.

Spotkanie Aluron CMC Warta Zawiercie - Volei Renata w ramach meczu o 3. miejsce Klubowych Mistrzostw Świata 2025 zostanie rozegrane w niedzielę o godzinie 19:00. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania w całości będzie można obejrzeć na kanale Polsatu Sport/2. Dostępny będzie również stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go.

