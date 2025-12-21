Aluron CMC Warta Zawiercie - Volei Renata. O której i gdzie obejrzeć? [NA ŻYWO, TV]
W niedzielę siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie zmierzą się z Volei Renata w meczu o 3. miejsce Klubowych Mistrzostw Świata. Stawką tego meczu będzie brązowy medal tych rozgrywek. O której godzinie grają siatkarze z Zawiercia? Gdzie obejrzeć mecz Aluron CMC Warta Zawiercie - Volei Renata. Siatkówka. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz Aluron CMC Warta Zawiercie - Volei Renata w ramach meczu o 3. miejsce Klubowych Mistrzostw Świata 2025 zostanie rozegrany w niedzielę o godzinie 19:00. Transmisję na żywo z tego spotkania w całości będzie można obejrzeć na kanale Polsatu Sport 2. Do tego dostępny będzie również stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go.
Drużyna Aluron CMC Warty Zawiercie jako pierwszy polski zespół od 2018 roku zdecydował się na wzięcie udziału w Klubowych Mistrzostwach Świata. Podopieczni Michała Winiarskiego przemknęli przez fazę grupową zmagań jak burza, pokonując po drodze brazylijski klub Volei Renata 3:2, katarski Al-Rayyan Sports Club 3:0 oraz kolejnego przedstawiciela z Brazylii, Praia Clube 3:0, dzięki czemu z 1. miejsca zameldowali się w półfinale.
W nim rywalem był klub Osaka Bluteon, który w swojej grupie zajął drugie miejsce. Zespół z Japonii rozegrał świetne spotkanie przeciwko wicemistrzom Polski i wygrał 3:0. W sobotę w Belem w Brazylii drużyna Michała Winiarskiego nie miała zbyt wiele do powiedzenia.
Spotkanie Aluron CMC Warta Zawiercie - Volei Renata w ramach meczu o 3. miejsce Klubowych Mistrzostw Świata 2025 zostanie rozegrane w niedzielę o godzinie 19:00.
