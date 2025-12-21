W ostatnich latach kiedy FC Barcelona mierzyła się z Villarrealem, była to gwarancja zwrotów akcji, a przede wszystkim bramek. Dość powiedzieć, że w każdym z poprzednich czterech meczów tych drużyn padało przynajmniej pięć goli. Podobnie może być w niedzielę.

Pedri znów poza kadrą. FC Barcelona pod ścianą

Oba zespoły do rywalizacji niestety przystąpią poważnie osłabione kadrowo. Hansi Flick m spory problem, bo z kadry na ostatnią chwilę wypadł Pedri. Różne źródła donosiły, że pomocnik jest przeciążony. Niektórzy dziennikarze stawiali niestety dużo poważniejsze diagnozy, zgodnie z którymi miałby on znów wypaść z gry na dłuższy czas.

To jednak nie jedyny cios, jaki spadł na drużynę na czele z Robertem Lewandowskim. W sobotę gruchnęły wieści o kolejnej absencji, któa może być odczuwalna.

La Liga. Kolejna absencja w Barcelonie. Cios dla Lewandowskiego i spółki

Gabriel Sans, a także Xavi Lemus, będący blisko Barcelony przekazali, że w trakcie ostatniej sesji treningowej urazu doznał Andreas Christensen. Jego występ przeciwko Villarrealowi jest wykluczony, co oznacza, że Hansi Flick w kadrze ma obecnie dwóch zdrowych nominalnych stoperów - Pau Cubarsiego i Erica Garcię.

Duńczyk w niedzielę ma przejść szczegółowe badania, które określą, jak poważna jest kontuza. Pierwotne odczucia miały być jednak dość negatywne.

Stoper należy do grona wyjątkowo podatnych na kontuzje zawodników i na dobrą sprawę odkąd dołączył do "Blaugrany" regularnie zmaga się z problemami zdrowotnymi. W ubiegłej kampanii stracił aż 51 spotkań.

Brak Christensena to spory cios, bo wielu dziennikarzy wskazywało, że mógł on zagrać od pierwszych minut na Estadio de la Ceramica. Był on jednym z najlepszych graczy Barcy w starciu z Guadalajarą w Pucharze Króla i to on otworzył wynik spotkania, wygranego 2:0.

Andreas Chtisensen Ruben Albarran Newspix.pl

Robert Lewandowski Urbanandsport AFP

Hansi Flick MATTHIEU MIRVILLE AFP