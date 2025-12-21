Partner merytoryczny: Eleven Sports

Dramat Barcelony, przykra wiadomość dla Lewandowskiego. Gwiazdor skreślony z kadry

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Aktualizacja

FC Barcelona do niezwykle ważnego niedzielnego spotkania z Villarrealem przystąpi poważnie osłabiona kadrowo. Tuż przed meczem gruchnęła fatalna wiadomość w kwestii stanie zdrowia Pedriego. A na tym nie koniec kłopotów "Dumy Katalonii". Jak się okazuje, na drużynę na czele z Robertem Lewandowskim spadł kolejny cios. Hansi Flick musiał wykreślić z kadry gwiazdę.

Zmartwiony piłkarz Barcelony w oficjalnym stroju z rękoma złożonymi przy twarzy podczas meczu, na tle rozmytych kibiców stadionu. W lewym górnym rogu ramka z kilkoma zawodnikami Barcelony w różowych strojach, idącymi ze spuszczonymi głowami.
Robert Lewandowski otrzymał cios tuż przed meczem z VillarrealemJAVIER BORREGO / SPAIN DPPI / DPPI VIA AFP / Irina R. Hipolito/Europa Press via Getty ImagesAFP

W ostatnich latach kiedy FC Barcelona mierzyła się z Villarrealem, była to gwarancja zwrotów akcji, a przede wszystkim bramek. Dość powiedzieć, że w każdym z poprzednich czterech meczów tych drużyn padało przynajmniej pięć goli. Podobnie może być w niedzielę.

Pedri znów poza kadrą. FC Barcelona pod ścianą

Oba zespoły do rywalizacji niestety przystąpią poważnie osłabione kadrowo. Hansi Flick m spory problem, bo z kadry na ostatnią chwilę wypadł Pedri. Różne źródła donosiły, że pomocnik jest przeciążony. Niektórzy dziennikarze stawiali niestety dużo poważniejsze diagnozy, zgodnie z którymi miałby on znów wypaść z gry na dłuższy czas.

Zobacz również:

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski
Sportowe życie

Lewandowski i Szczęsny już w akcji i to tuż przed świętami. Od razu widać efekt

Anna Dymarczyk
Anna Dymarczyk

    To jednak nie jedyny cios, jaki spadł na drużynę na czele z Robertem Lewandowskim. W sobotę gruchnęły wieści o kolejnej absencji, któa może być odczuwalna.

    Jakie są nasze szanse medalowe na Igrzyskach Paralimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo? WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    La Liga. Kolejna absencja w Barcelonie. Cios dla Lewandowskiego i spółki

    Gabriel Sans, a także Xavi Lemus, będący blisko Barcelony przekazali, że w trakcie ostatniej sesji treningowej urazu doznał Andreas Christensen. Jego występ przeciwko Villarrealowi jest wykluczony, co oznacza, że Hansi Flick w kadrze ma obecnie dwóch zdrowych nominalnych stoperów - Pau Cubarsiego i Erica Garcię.

    Duńczyk w niedzielę ma przejść szczegółowe badania, które określą, jak poważna jest kontuza. Pierwotne odczucia miały być jednak dość negatywne.

    Stoper należy do grona wyjątkowo podatnych na kontuzje zawodników i na dobrą sprawę odkąd dołączył do "Blaugrany" regularnie zmaga się z problemami zdrowotnymi. W ubiegłej kampanii stracił aż 51 spotkań.

    Brak Christensena to spory cios, bo wielu dziennikarzy wskazywało, że mógł on zagrać od pierwszych minut na Estadio de la Ceramica. Był on jednym z najlepszych graczy Barcy w starciu z Guadalajarą w Pucharze Króla i to on otworzył wynik spotkania, wygranego 2:0.

    Zobacz również:

    Marc-Andre ter Stegen i Wojciech Szczęsny
    La Liga

    Ter Stegen dopiął swego, Szczęsny musi się z tym pogodzić. Przeprowadzka nieunikniona

    Jakub Rzeźnicki
    Jakub Rzeźnicki
    Piłkarz w różowym stroju drużyny FC Barcelona podczas meczu, koncentrujący się na prowadzeniu piłki na boisku. W tle rozmazana publiczność i reklamy stadionowe.
    Andreas ChtisensenRuben AlbarranNewspix.pl
    Piłkarz FC Barcelony w sportowym stroju podczas treningu na boisku, wykonujący dynamiczny kop piłki, w tle zapełnione trybuny z kibicami.
    Robert LewandowskiUrbanandsportAFP
    Mężczyzna w średnim wieku, ubrany na czarno, stoi na tle rozmytego tłumu kibiców na stadionie sportowym. Wyraz twarzy skupiony, ręka lekko uniesiona w stronę klatki piersiowej.
    Hansi FlickMATTHIEU MIRVILLEAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja