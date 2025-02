Anna Lewandowska dała popis. Rozbawiła internautów do łez

Od wielu już lat Lewandowska zachęca innych do dbania o swoje ciało i umysł, a wraz ze swoim "Healthy Teamem" organizuje różnego rodzaju eventy, w których udział biorą ogromne liczby chętnych. Największą popularnością cieszą się organizowane przez Annę obozy Camp by Ann , podczas których uczestnicy mają okazję trenować u jej boku, a także pozyskiwać wiedzę na temat zdrowia fizycznego i psychicznego.

Anna Lewandowska opublikowała zabawne wideo. Kibice nie powstrzymali się od komentarzy

Pod wpisem Anny od razu pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy. "Ale u Was musi razić pozytywną energią skoro wszyscy w okularach hahaha", "No ale super ekipa i aranżacja", "Dobry klimat", "Sztos i te okulary", "Super ekipa", "Zwariowani i to lubię" - zachwycali się. Nie zabrakło także komentarzy z płaczącymi ze śmiechu emotikonami.