Brudna zagrywka Norwegów wobec rywali przed startem PŚ. "To nie jest w porządku"

Norweskie skoki od kilku lat pogrążone są w sporym kryzysie finansowym, odkąd w 2022 roku kadrę opuścił główny sponsor. Od tamtego momentu zawodnicy reprezentacji skaczą bez logo sponsora na kaskach. Na dodatek kilka tygodni temu okazało się, że skoczkowie... będą musieli zapłacić za możliwość treningów w kadrze. Mowa o 50 tys. koron, czyli ok. 19 tys. złotych. Co gorsza, kłopoty finansowe odbijają się na wyglądzie inauguracji Pucharu Świata w Lillehammer, która jest zatrważająco uboga, o czym prosto z Norwegii relacjonuje dziennikarz Interii Sport Tomasz Kalemba.

Skoki. Spięcie Norwegów ze Słoweńcami. Wystawili rywali do wiatru

Jak się okazuje, Norwegowie nie tylko sami mają problemy, ale stwarzają je również innym. Mowa o Słoweńcach, którzy mieli w planach treningi na obiektach Granasen w Trondheim, gdzie tej zimy odbędą się mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym. Możliwość treningów na tych skocznia jest o tyle ważna, że są to nowe obiekty, przygotowane z myślą właśnie o tej imprezie, na których od momentu modernizacji odbyły się tylko dwa konkursy Pucharu Świata. Tymczasem gospodarze poinformowali rywali o braku możliwości przyjazdu na zgrupowanie, choć Słoweńcy od dawna mieli to w planach.

- Na początku listopada planowaliśmy trenować na obiektach mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim w Norwegii. Jednak nie było to możliwe, ponieważ skocznia była zamknięta, choć później dowiedzieliśmy się, że jednak była nadal otwarta. W pewnym sensie Norwegowie wprowadzili nas w błąd i to nie jest w porządku. Oczywiście nie zdecydowaliśmy się na wyjazd i zmieniliśmy nasze plany treningowe w ostatniej chwili - ujawnił szef słoweńskich skoków i kombinacji norweskiej Gorazd Pogorelcnik w wywiadzie dla portalu siol.net.

Dawid Kubacki: To, co zrobiłem, było normalne i każdy postąpiłby tak samo

Dawid Kubacki: To, co zrobiłem, było normalne i każdy postąpiłby tak samo / Polsat Sport / Polsat Sport

Norwegowie chcieli zamknąć skocznie, by przygotować ją do zimy, ale po obrazkach w Lillehammer widać, że zimowa aura do Norwegii jeszcze praktycznie nie dotarła. Dlatego też ostatecznie zmienili zdanie, ale o tym fakcie Słoweńców już nie poinformowali.