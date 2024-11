Kuriozalna sytuacja w Lillehammer. Przed skokiem musieli wskakiwać w tory

Przyznam szczerze, że w pierwszym skoku zaskoczyła mnie nieco belka. Ona jest okrutnie wysoka w Lillehammer i przez to odczucie przy ruszaniu jest nieco inne i trzeba się do tego przyzwyczaić. Mnie się to częściowo udało, bo ze skoku na skok było lepiej. Teraz, jeśli tylko przeanalizuję, jak ruszyć z tej belki, to w kolejnych dniach może to wyglądać o wiele lepiej. Teraz za wysoko ruszałem z góry i przed progiem pojawiało się przysiadnięcie i przez ten skok nie jest popchany od nogi i wtedy brakuje rotacji

Nietypowy problem w Lillehammer. Skoczkowie poczuli dreszczyk emocji

Zapytany o to, jaki ma sposób na tę belkę, odparł: - Staram się wskakiwać z niej w tory. Nie trafiam do torów i dopiero potem się puszczam, tylko nakierowuję się na tory i do nich wskakuję. Na razie się udawało, bo cztery razy trafiłem. To trochę dodatkowy dreszczyk emocji .

- Przez tę wysoką belkę mam problem z pozycją najazdową. Od razu narty wyjeżdżają mi do przodu, a ja sam zostaję w tyle. I przez to cały skok idzie od klatki. Nie potrafię wskakiwać do torów, jak niektóre dziewczyny - opowiadała Polka.

- Startowanie z takiej belki nie jest proste. Gdy ma się nogami daleko do podłoża, to one wyjeżdżają spod ciała w przód. I środek ciężkości zostaje, a to nie jest właściwa sylwetka do najazdu. To zaburza trochę pamięć mięśniową. Jadąc z tyłu tuż przed progiem, łatwo pomylić się w odbiciu. To są detale, ale można je wypracować w trakcie skoków treningowych. W sobotę powinno to wyglądać nieco inaczej - tłumaczył Thomas Thurnbichler, trener naszej kadry.