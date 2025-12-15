Partner merytoryczny: Eleven Sports

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Czas na wielki finał: Iga Świątek kontra Aleksandra Mirosław. Zagłosuj!

Trwa plebiscyt "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025", w którym Czytelnicy portalu wybierają najlepszego polskiego sportowca mijającego roku! Za nami pojedynek o trzecie miejsce, w którym Ewa Pajor pokonała Wilfredo Leona. Została nam więc już jedynie ostatnia prosta - wielki finał! Kto powinien w nim zwyciężyć, Iga Świątek czy Aleksandra Mirosław? Poznaj sylwetki obu kandydatek i oddaj głos w naszej ankiecie!

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025" to plebiscyt, którego celem jest wyłonienie najlepszego sportowca upływającego roku - zwycięzcę wybierają Czytelnicy Interii Sport w głosowaniu odbywającym się poprzez specjalnie przygotowane ankiety zamieszczone w serwisie.

W pierwszym etapie Użytkownicy wskazali najlepszą szesnastkę kandydatów i kandydatek, którzy przeszli do 1/8 finału - od tego momentu ich wybrańcy toczą pojedynki w systemie pucharowym.

Za nami już niemal wszystkie pojedynki! W starciu o trzecie miejsce piłkarka Ewa Pajor pokonała siatkarza Wilfredo Leona. Teraz przyszedł więc czas na nic innego jak wielki finał, w którym o tytuł "Asa Sportu" powalczą tenisistka Iga Świątek i specjalistka od wspinaczki sportowej Aleksandra Mirosław. Wybierz swoją faworytkę i oddaj głos w specjalnej ankiecie!

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025": Iga Świątek czy Aleksandra Mirosław - kto powinien zatriumfować w wielkim finale plebiscytu?

Iga Świątek - przez cały sezon dzielnie walczyła o powrót na szczyt światowego rankingu kobiecego tenisa. Choć w pierwszej części kampanii nasza zawodniczka nie radziła sobie najlepiej (nie udało jej się sięgnąć po kolejny triumf w Paryżu), w Londynie sprawiła niemałą niespodziankę i zdobyła po pierwszy w karierze seniorskiej tytuł mistrzowski w Wimbledonie. Do tego sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa dołożyła jeszcze trofea z Cincinnati i Seulu, utrzymując drugie miejsce w światowej klasyfikacji.

Aleksandra Mirosław w 2025 roku znów udowodniła, że jest najlepszą zawodniczką na świecie we wspinaczce sportowej. Na niedawnym globalnym czempionacie wyśrubowała swój rekord świata, do którego dołożyła kolejny w karierze złoty medal. Lublinianka jest już coraz bliżej złamania magicznej bariery sześciu sekund. Póki co nie jest w stanie zagrozić jej żadna z rywalek, a kolejne sukcesy wydają się być tylko kwestią czasu.

