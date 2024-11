Polscy skoczkowie nigdy czegoś takiego nie doświadczyli. "W tym miejscu stała zawsze toaleta"

Trzeba przyznać, że to niecodzienny widok na skoczniach świata. W Lillehammer gdzie odbywa się inauguracja sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich, takie obrazki jednak nie dziwią. W Norwegi zdarza się wiele prowizorycznych rozwiązań. Jednym z takich jest szatnia polskiej drużyny. Jakim zaskoczeniem było dla nich, gdy dowiedzieli się, że muszą wejść do przyczepy. I to takiej raczej średniej z wyglądu.