Wrze po zwycięstwie Polek. Chińczycy się nie hamowali. "Dramatycznie"

Niesamowita dramaturgia towarzyszyła ćwierćfinałowemu spotkaniu Polek z Chinkami w Lidze Narodów. Biało-Czerwone musiały dwukrotnie gonić wynik, ale ostatecznie po tie-breaku to one zwyciężyły i awansowały do półfinału rozgrywek. W nim zmierzą się z Włoszkami. W Chinach zwycięstwo podopiecznych Stefano Lavariniego przyjęto burzliwie. Tamtejsi dziennikarze mieli wiele zarzutów do siatkarek.