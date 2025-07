Szalony mecz polskich siatkarek. Cios w końcówce, zagrają o medal

Początek spotkania należał do Polek. Szybko uciekły rywalkom na trzy punkty po asie serwisowym Agnieszki Korneluk . Sielanka trwała jednak krótko - gospodyniom zdarzył się przestój, straciły pięć punktów z rzędu, i trener Stefano Lavarini poprosił o przerwę. Jego siatkarki miały spore problemy z przyjęciem zagrywki, nękała je 17-letnia Zixuan Zhang . Z czasem przewaga Chinek wyraźnie wzrosła - prowadziły już 19:14. Przyjezdne do dobrych zagrywek dołożyły świetną grę w obronie i zwyciężyły 25:17. Polki skończyły partię z tzw. pozytywnym przyjęciem na poziomie zaledwie 26 procent.

A przecież drużyna Lavariniego miała pozytywnie zareagować po ostatnich meczach w Japonii. Trzeci tydzień Ligi Narodów był dla niej najmniej udany, przegrała dwa spotkania, a po porażce z Brazylią cały zespół zebrał się w szatni, by przedyskutować słabszą dyspozycję. Treningi przed turniejem w Łodzi miały być już jednak obiecujące i zwiastować poprawę formy.

"Mecz w ćwierćfinale bardziej będzie dotyczył naszej gry niż ich. Skupimy się na tym, by utrudnić im trochę grę środkowymi , które są wielkim zagrożeniem" - zapowiadała przed turniejem Stysiak .

Tymczasem w pierwszym secie nie do zatrzymania była Mengjie Wu , przyjmująca rywalek, która zdobyła aż 10 punktów. Jakby tego było mało, w drugim secie Chinki dołożyły do swojej gry szczelny blok. I prowadziły 8:4. Polki odrobiły punkt po bloku Martyny Łukasik . Na dobre jednak przebudziły się przy stanie 11:14 - wygrały trzy akcje z rzędu i po kontrataku wykończonym przez Martynę Czyrniańską wyrównały. A już po chwili prowadziły po odważnym ataku Stysiak. Atakująca dołożyła też ważny punkt blokiem , po którym Polska miała już trzy punkty zapasu. "Biało-Czerwone" nie wypuściły szansy z rąk, wygrały 25:20.

Na czwartą partię w składzie pozostała przyjmująca Paulina Damaske. Już po kilku minutach Lavarini zdecydował się też na zmianę rozgrywającej, szansę dostała Alicja Grabka. Ale to Chinki były dwa, trzy punkty z przodu. Polki zdołały jednak odpowiedzieć i objęły prowadzenie 10:8. Po chwili dołożyły jeszcze dwa punkty blokiem. Co najważniejsze, były w stanie regularnie zdobywać punkty i tę przewagę utrzymać. Co prawda w końcówce Chinki jeszcze zagroziły gospodyniom, ale wtedy kapitalną zmianę dała Malwina Smarzek. Polska wygrała 25:19.